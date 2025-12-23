Desde que Aida Victoria Merlano saltó a la fama por toda la polémica del caso de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ha sabido hacerse una carrera como creadora de contenido, a lo largo de este camino ha protagonizado diversas campañas, escándalos y hasta logró ser presentadora de televisión.

Lea también: Sofía Osío responde si participaría en Miss Universo

Pero ahora la barranquillera es noticia por un motivo para nada alegre, pues momentos después de lanzar su libro y presumir que compró la camioneta de sus sueños, compartió con sus más de 8 millones de seguidores un grave problema de salud que la obligó a terminar en el hospital.

Para ser más exactos, Aida Victoria compartió en sus historias una foto que la muestra postrada en una camilla y canalizada, pero no solamente eso, también agregó el siguiente mensaje:

“Yo soy súper brava para aguantar dolor y ayer me estaba aguantando un dolor abdominal ni el hp, hasta que me desmayé y casi convulsiono. Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza lo que no puede descargar, así que colapsó. Conclusión: eres un ser humano y por más fuerte que te creas, tu cuerpo físico no puede con todo. Elijan bien con qué quieren lidiar y suelten lo que no vale la pena”.