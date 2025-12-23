Desde que Aida Victoria Merlano saltó a la fama por toda la polémica del caso de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ha sabido hacerse una carrera como creadora de contenido, a lo largo de este camino ha protagonizado diversas campañas, escándalos y hasta logró ser presentadora de televisión.
Pero ahora la barranquillera es noticia por un motivo para nada alegre, pues momentos después de lanzar su libro y presumir que compró la camioneta de sus sueños, compartió con sus más de 8 millones de seguidores un grave problema de salud que la obligó a terminar en el hospital.
Para ser más exactos, Aida Victoria compartió en sus historias una foto que la muestra postrada en una camilla y canalizada, pero no solamente eso, también agregó el siguiente mensaje:
“Yo soy súper brava para aguantar dolor y ayer me estaba aguantando un dolor abdominal ni el hp, hasta que me desmayé y casi convulsiono. Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza lo que no puede descargar, así que colapsó. Conclusión: eres un ser humano y por más fuerte que te creas, tu cuerpo físico no puede con todo. Elijan bien con qué quieren lidiar y suelten lo que no vale la pena”.
Más adelante, la creadora de contenido compartió un breve video en el que parece que ya salió del hospital y se graba frente a un espejo para mostrar cómo tiene el vientre de hinchado, además, dijo esto: “O sea, no pudo conmigo la maternidad y va a poder el estrés, ¡ay no! ¡Mis cuadritos, mi chocolatina, chicas!”.
De momento, Merlano Manzaneda no dio más detalles sobre su estado de salud o cuáles fueron los motivos exactos de este alto de nivel de estrés.
¿Cuánto cuesta la nueva camioneta de Aida Victoria Merlano?
La barranquillera compartió un video en su feed de Instagram y agregó esta breve descripción: “¡Hoy salió mi libro! ¡Y compré la camioneta de mis sueños! Trabajen duro y sueñen el doble”.
En el video es posible ver a Aida Victoria Merlano con su bebé Emiliano llegando a recibir su nueva camioneta, según las imágenes es posible identificar que se trata del modelo Mercedes-AMG G 63, que en el mercado colombiano se encuentra disponible en ocho colores diferentes, tiene una velocidad máxima de 220 km/h y una potencia de 577 Hp. Asimismo, el precio arranca en los 1.149.900.000 pesos colombianos.