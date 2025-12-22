Yeferson Cossio terminó hospitalizado, ¿qué le pasó?

¿Qué pasó con la mansión de Yeferson Cossio?

En un video publicado hace unos meses, el creador de contenido explicó que había entregado la mansión hace seis meses, tras haber pagado cerca de 1.500 millones de pesos en arriendo, con un canon mensual de 30 millones. Lo que generó la polémica fue que la casa, en realidad, pertenecía a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes que han sido objeto de extinción de dominio.

“El inmueble sí tenía un pasado turbio”, reconoció el abogado de Cossio. “Era propiedad de una persona que aparentemente incurrió en delitos como narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal o corrupción. Por eso fue incautada por la Fiscalía y entregada a la SAE”.

El letrado aclaró que Cossio no tuvo ninguna implicación legal con la extinción de dominio, ya que su vínculo con la propiedad era exclusivamente como arrendatario. “Él habitaba el inmueble bajo un contrato legal con la SAE. La casa ya era propiedad del Estado en el momento en que se firmó el contrato de arriendo”, añadió.