Yeferson Cossio terminó hospitalizado, ¿qué le pasó?

Lun, 22/12/2025 - 15:47
"Casi me muero", Yeferson Cossio compartió varias imágenes revelando que se encuentra hospitalizado por un grave problema de salud.
Yeferson Cossio hospitalizado
Yeferson Cossio es sin duda uno de los creadores de contenido más populares del país, con más de diez años de carrera, ha estado metido en más de una polémica, pero también resalta por campañas más positivas, por ejemplo, su interés en la protección de mascotas abandonadas.

Sin embargo, el antioqueño está pasando por un momento complicado de salud, resulta que, en las últimas horas, Gisela Castaño, hermana de él, compartió en sus historias de Instagram una foto de la mano de Yeferson canalizado y recostado en una camilla, agregó este mensaje: “Te amo, te amamos, todo va a salir muy bien”.

Horas después, Yeferson Cossio apareció en sus Instagram Stories en un breve video en el que empezó diciendo: “Llevo dos días hospitalizado y casi me muero porque me falló el corazón”. En ese instante enfocó a su hermana Cintia, expresó que estaba molesta y que esta situación era culpa de él.

Más adelante, el creador de contenido expresó: “En media horita me van a hacer una cosa en el corazón, me van a hacer como una cirugía chiquita, y todo bien”. Su novia también compartió una foto de los dos mientras él está hospitalizado y ella agregó estas palabras: “Todo va a estar bien, te amo”.

En breve, Cossio compartió otra historia, una foto de él rodeado de su familia y con este mensaje: “Ya casi me entran a la intervención en el corazón. Todo va a estar bien”. De momento, él no ha agregado más detalles sobre qué es lo que realmente le ocurrió a su corazón, por ahora queda esperar los resultados de la cirugía que debe realizarse.

¿Qué pasó con la mansión de Yeferson Cossio?

En un video publicado hace unos meses, el creador de contenido explicó que había entregado la mansión hace seis meses, tras haber pagado cerca de 1.500 millones de pesos en arriendo, con un canon mensual de 30 millones. Lo que generó la polémica fue que la casa, en realidad, pertenecía a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes que han sido objeto de extinción de dominio.

“El inmueble sí tenía un pasado turbio”, reconoció el abogado de Cossio. “Era propiedad de una persona que aparentemente incurrió en delitos como narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal o corrupción. Por eso fue incautada por la Fiscalía y entregada a la SAE”.

El letrado aclaró que Cossio no tuvo ninguna implicación legal con la extinción de dominio, ya que su vínculo con la propiedad era exclusivamente como arrendatario. “Él habitaba el inmueble bajo un contrato legal con la SAE. La casa ya era propiedad del Estado en el momento en que se firmó el contrato de arriendo”, añadió.

Yeferson Cossio
