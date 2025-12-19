¿Cuándo estrena tercera temporada de La casa de los famosos?

La expectativa llegó a su fin. Tras varios meses de especulación, el Canal RCN confirmó oficialmente la fecha de estreno de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, uno de los realities más comentados y polémicos de la televisión colombiana. La producción regresará a la pantalla en enero de 2026, con una nueva nómina de celebridades y varios cambios en la parrilla de programación.
¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos’ 2026?
En las primeras horas de este 18 de diciembre, RCN anunció que ‘La casa de los famosos 3’ se estrenará el próximo 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. La noticia puso fin a semanas de misterio, estrategia que el canal utilizó para mantener la atención del público mientras revelaba progresivamente a los aspirantes y participantes confirmados.
Con este estreno, la programación nocturna del canal sufrirá ajustes. Actualmente, la franja de las 8:00 p. m. está ocupada por Chepe Fortuna, producción que pasará a emitirse una hora y media más tarde para dar paso al reality.
Cambios en la programación y dudas sobre el ‘After Show’
Uno de los temas que aún genera interrogantes es el futuro del ‘After show’. Aunque han circulado rumores sobre la continuidad de Karen Sevillano dentro del formato, también se ha mencionado que Vicky Berrío no seguiría en esta nueva temporada y que su lugar sería ocupado por Karina García. Hasta el momento, el Canal RCN no ha confirmado ni desmentido esta información.
Participantes confirmados de ‘La casa de los famosos 3’
Semana tras semana, el canal ha ido revelando los nombres de las figuras que harán parte de esta nueva edición, en la que los televidentes también tuvieron la oportunidad de votar por algunos aspirantes. Según la información oficial divulgada hasta ahora, estos son los participantes confirmados de ‘La casa de los famosos’ 2026 de momento:
-
Nicolás Arrieta – Influencer y creador de contenido
-
Alexa Torres – Cantante e influencer
-
Esteban Bernal (‘Tebi’) – Modelo e influencer
-
Luisa Cortina – Modelo y creadora de contenido
-
Eidevin López – Actor e influencer
-
Lorena Altamirano – Actriz
-
Maiker Smith – Influencer y humorista
-
Yuli Ruiz – Influencer y modelo
-
Johanna Fadul – Actriz
-
Manuela Gómez – Influencer
-
Franck Stiward (‘Campanita’) – Bailarín
-
Marilyn Patiño – Actriz y modelo
-
Juanse Laverde – Cantante