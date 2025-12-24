Karina García vuelve a estar en el centro de la conversación digital. Reconocida por por su participación en realities nacionales como La Casa de los Famosos e internacionales como La Mansión de Luinny —programa del que salió ganadora—, su nombre ahora es tendencia por una nueva polémica.

La creadora de contenido regresó recientemente de República Dominicana, viaje que, según trascendió en redes, le dejó ganancias superiores a los 370 millones de pesos. Tras su llegada al país, ella volvió a Medellín con el objetivo de compartir tiempo con su familia y amigos más cercanos.

Transmisión con WestCol y presencia en ‘Navidad Bendita’

Dentro de ese reencuentro social, Karina García fue vista junto al streamer WestCol, con quien realizó una transmisión en vivo el pasado 19 de diciembre. En esta mostraron detalles del evento gratuito ‘Navidad Bendita’, organizado por el cantante Blessd en el barrio Antioquia.

El evento reunió a miles de personas y contó con la participación de importantes exponentes del trap y el reguetón paisa como GeezyDee, Kris R y El Cloy. La tarima fue instalada en inmediaciones de las oficinas de ‘Dímelo Jara’, donde la fiesta se extendió hasta altas horas de la noche.

El video que desató la controversia

La exparticipante de La casa de los famosos y WestCol disfrutaron del espectáculo desde una de las terrazas cercanas, acompañados por varios amigos. Sin embargo, uno de los videos grabados por asistentes y difundido en redes sociales generó una ola de comentarios y críticas.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, algunos usuarios aseguran que la antioqueña presuntamente estaría consumiendo sustancias ilícitas, lo que provocó un intenso debate en plataformas digitales. Hasta el momento, ella no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido ni sobre las acusaciones que circulan en línea.