Premio Lápiz de Acero 2026 presenta sus nominados

El diseño colombiano vuelve a ponerse en el centro de la conversación. El Premio Lápiz de Acero 2026 anunció sus nominados tras recibir 582 proyectos, la cifra más alta desde su relanzamiento en 2023, en una edición que confirma el crecimiento y la relevancia del sector creativo en el país.

De ese total, 188 proyectos fueron seleccionados, con una distribución que evidencia el equilibrio entre experiencia y nuevas generaciones: 128 pertenecen a la categoría profesional y 60 a nuevos talentos. Más que una competencia, el premio se consolida como una plataforma que permite ver hacia dónde se está moviendo el diseño en Colombia, desde la innovación hasta su impacto cultural.

Entre los nominados aparecen propuestas como Silla Aze, Mis llaves Bancolombia-BreB, Casa Landino, Tienda Boutique Museo de Antioquia y Lúmina, proyectos que reflejan cómo el diseño está atravesando múltiples industrias y redefiniendo la forma en que se crean productos, espacios y experiencias.

La historia del Lápiz de Acero también explica su peso actual. Nació en los años 90 como una iniciativa vinculada a la revista ProyectoDiseño, impulsada por estudiantes, y con el tiempo se convirtió en uno de los principales referentes del sector. Tras una pausa en 2017, el premio regresó en 2023 bajo la Fundación Lápiz de Acero, retomando su lugar como vitrina del talento nacional.

El proceso de selección combina evaluación especializada y votación entre expertos. Primero, jurados por categoría definen los nominados y luego el Colegio de Jurados, integrado por referentes del diseño y ganadores de ediciones anteriores, elige a los proyectos ganadores, en un modelo que busca mantener rigor y transparencia.

Más allá del reconocimiento, el Lápiz de Acero insiste en una idea que ha ganado fuerza con los años: el diseño no es solo estética, es pensamiento estratégico, innovación y una herramienta que impacta la vida cotidiana.

La ceremonia de 2026 volverá a reunir a diseñadores, empresas, universidades y estudios creativos en un espacio que no solo premia, sino que también conecta y proyecta el futuro del diseño colombiano.

Toda la información y la lista completa de nominados está disponible en www.lapizdeacero.org