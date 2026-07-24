El primer reto de campo de 'MasterChef Celebrity' estuvo marcado por un inesperado incidente que generó preocupación entre los participantes y el equipo de producción.

El actor Tuto Patiño sufrió una descompensación mientras desarrollaba una de las pruebas gastronómicas del programa, por lo que fue necesario suspender momentáneamente su participación para que recibiera atención por parte del personal médico.

En esta ocasión, los 24 famosos fueron distribuidos en diferentes equipos con el objetivo de preparar un menú para un evento especial.

¿Qué le pasó en Tuto Patiño en 'Masterchef'?

A Tuto le asignaron la elaboración de los cupcakes, una tarea que implicó permanecer durante un largo tiempo frente a los hornos y soportar las altas temperaturas de la cocina, una condición que terminó afectando su estado físico.