El primer reto de campo de 'MasterChef Celebrity' estuvo marcado por un inesperado incidente que generó preocupación entre los participantes y el equipo de producción.
El actor Tuto Patiño sufrió una descompensación mientras desarrollaba una de las pruebas gastronómicas del programa, por lo que fue necesario suspender momentáneamente su participación para que recibiera atención por parte del personal médico.
En esta ocasión, los 24 famosos fueron distribuidos en diferentes equipos con el objetivo de preparar un menú para un evento especial.
¿Qué le pasó en Tuto Patiño en 'Masterchef'?
A Tuto le asignaron la elaboración de los cupcakes, una tarea que implicó permanecer durante un largo tiempo frente a los hornos y soportar las altas temperaturas de la cocina, una condición que terminó afectando su estado físico.
Mientras avanzaba la preparación, el actor comenzó a sentirse indispuesto. Según relató, experimentó mareos y dificultades para ver con claridad, situación que alertó de inmediato a sus compañeros. Al notar que no se encontraba bien, el equipo de producción solicitó la intervención de los paramédicos, quienes realizaron una valoración médica y determinaron que presentaba un cuadro de deshidratación asociado a un golpe de calor.
Tras recibir la atención necesaria y descansar durante algunos minutos, Tuto Patiño decidió regresar a la competencia para continuar apoyando a su equipo. Sin embargo, una vez finalizó el reto volvió a evidenciar signos de agotamiento, por lo que nuevamente recibió asistencia para garantizar que su estado de salud fuera estable.
Más adelante, el actor explicó que el malestar se produjo por el tiempo que permaneció expuesto al calor de los hornos. También contó que pasó gran parte del reto agachado y que, al levantarse de manera repentina, sintió un fuerte golpe de calor que incluso afectó temporalmente su visión.
Lo ocurrido dejó en evidencia la exigencia física que implica participar en 'Masterchef Celebrity', especialmente durante las pruebas de campo, donde las condiciones climáticas y el ritmo de trabajo representan un desafío adicional para los concursantes.
Aunque el episodio causó preocupación entre sus compañeros y los televidentes, Tuto Patiño logró recuperarse y continuar en la competencia, demostrando su compromiso con el reto y con el equipo al que representaba.