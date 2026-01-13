Para muchos fans, el hecho de que se reencontraran semanas después y en la ciudad natal de la artista sugiere que no se trata solo de un romance vacacional. Aunque no existe confirmación oficial por parte de ninguna de las dos, las imágenes han alimentado la pregunta que se repite en redes sociales: ¿Rosalía está enamorada otra vez?

El historial amoroso de Rosalía

Fiel a su estilo, Rosalía ha mantenido su vida privada con reserva, permitiendo solo destellos de su mundo personal. Esa discreción ha sido constante a lo largo de los años, incluso cuando sus relaciones han coincidido con momentos clave de su carrera.

Desde su romance con C. Tangana en 2017, ligado a sus inicios en la escena urbana española, hasta su relación con Hunter Schafer en 2019, que la conectó con el mundo del cine, la moda y la cultura LGBTQ en Estados Unidos, cada vínculo ha marcado una etapa distinta. Más adelante llegaron su mediática relación con Rauw Alejandro, que la consolidó como una figura central del pop latino, y los posteriores rumores con Jeremy Allen White y Emilio Sakraya, que reforzaron su proyección internacional.

En este contexto, la aparición de Loli Bahía se siente diferente. Reconocida por su presencia en las pasarelas más importantes del mundo, la modelo comparte con Rosalía una sensibilidad artística que transita entre la moda, el arte y la música. Su conexión, según perciben los seguidores, parece natural y lejos de la lógica del espectáculo.