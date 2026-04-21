El periodista y presentador del pódcast Más allá del silencio, Rafael Poveda, se pronunció tras la ola de críticas en su contra por los comentarios que hizo sobre Rafael Uribe Noguera, el feminicida de la menor Yuliana Samboní.
En una entrevista para la emisora La Kalle, Poveda manifestó su interés en entrevistar a Uribe Noguera. “A mí me encantaría entrevistar a Rafael Uribe, el de Yuliana Samboní. Una vez una abogada que yo conocí me decía que lo vio, que era un tipo muy apuesto, muy cambiado, muy bien. Y yo le decía: yo quiero mostrar eso”, dijo el periodista, quien sugirió que los actos del condenado podrían tener un origen traumático. “Yo no soy psicólogo, pero creo que algo le pasó a esa persona en su cabeza”, aseguró.
Sus palabras generaron un inmediato rechazo. Por un lado, la periodista y creadora de contenido Laura Camila Vargas cuestionó el enfoque del presentador al considerar que desplaza la gravedad del crimen. “Rafael Uribe Noguera no es un personaje complejo que haya que entender, es un feminicida condenado. Intentar explicarlo desde la psicología o humanizarlo no es neutral, es una forma de desplazar la responsabilidad y suavizar la violencia, especialmente cuando se trata de hombres poderosos”, escribió. Y añadió: “Aquí no hay nada que ‘entender’ del victimario: lo único que hay que hacer es nombrarlo como lo que es y sostener la memoria de Yuliana Samboní sin concesiones”.
En la misma línea, el creador de contenido Beto Coral también criticó las declaraciones y las calificó como una forma de romantizar a un asesino. “Cualquier narrativa que pretenda desplazar el foco hacia la humanización estética del victimario está alterando el eje moral y penal del caso”, señaló.
¿Qué respondió Rafael Poveda ante las críticas?
Ante la controversia, Poveda publicó un video en sus redes sociales en el que ofreció disculpas y buscó aclarar el sentido de sus palabras. En primer lugar, reiteró su rechazo absoluto frente al crimen y aseguró que lo condenó en su momento y que lo sigue condenando. Asimismo, expresó su solidaridad la familia de la menor, recordando que se trató de “un acto atroz que sacudió a la sociedad".
Sin embargo, matizó su postura al insistir en que su intención nunca fue justificar ni minimizar lo ocurrido. “Entender no es justificar, son dos cosas completamente distintas”, afirmó, al explicar que, desde su ejercicio periodístico, le interesa indagar por los factores que pueden llevar a una persona a cometer un crimen de esa magnitud. No obstante, reconoció que la forma en que se expresó fue desacertada. Admitió que algunas de sus palabras pudieron generar indignación “con toda la razón”, por lo que asumió la responsabilidad y ofreció disculpas públicas. Aun así, subrayó que su trabajo mantiene una línea clara: estar del lado de las víctimas y de la verdad, sin renunciar a abordar las preguntas más difíciles.
Los movimientos de la familia Uribe Noguera para evitar la reparación
De acuerdo con una investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el caso no solo dejó una herida abierta por la violencia del crimen, sino también por la ausencia de reparación para la familia de Yuliana Samboní. Aunque tras la condena a 52 años de prisión contra Rafael Uribe Noguera se estableció el compromiso de indemnizar a los Samboní, ese proceso no se ha materializado.
Según Pares, la familia del condenado —incluidos sus hermanos, quienes fueron absueltos de los cargos por encubrimiento, y su madre— habría realizado movimientos societarios que terminaron diluyendo la posibilidad de pago. Entre ellos, la liquidación de una empresa vinculada a bienes que podían ser utilizados para cumplir con la indemnización.