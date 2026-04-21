El periodista y presentador del pódcast Más allá del silencio, Rafael Poveda, se pronunció tras la ola de críticas en su contra por los comentarios que hizo sobre Rafael Uribe Noguera, el feminicida de la menor Yuliana Samboní.

En una entrevista para la emisora La Kalle, Poveda manifestó su interés en entrevistar a Uribe Noguera. “A mí me encantaría entrevistar a Rafael Uribe, el de Yuliana Samboní. Una vez una abogada que yo conocí me decía que lo vio, que era un tipo muy apuesto, muy cambiado, muy bien. Y yo le decía: yo quiero mostrar eso”, dijo el periodista, quien sugirió que los actos del condenado podrían tener un origen traumático. “Yo no soy psicólogo, pero creo que algo le pasó a esa persona en su cabeza”, aseguró.