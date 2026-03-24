A veinte años de su muerte, Rocío Dúrcal sigue siendo una de las voces más queridas y recordadas de la música en español. Su historia no solo es la de una artista exitosa, sino la de un fenómeno poco común: una cantante española que logró convertirse en referente absoluto de un género profundamente mexicano como la ranchera.

María de los Ángeles de las Heras, nacida en Madrid en 1944, construyó una carrera que comenzó en el cine y la música ligera en España, pero que encontró su punto más alto al otro lado del Atlántico. Fue en México donde su talento alcanzó una dimensión inesperada, especialmente tras su alianza artística con Juan Gabriel, uno de los compositores más influyentes de la música latina.

Esa relación marcó un antes y un después. Discos como “Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel” (1977) no solo consolidaron su éxito, sino que la posicionaron como una intérprete única dentro de la ranchera. Su voz, cargada de emoción y técnica, logró algo inusual: conquistar a un público exigente con un género que no le era propio.

“Lo que hizo fue muy anómalo”, recuerda Carlos López, expresidente de Sony-BMG Spain. “Que una artista se convirtiera en una absoluta estrella cantando canciones de un país que no es el suyo no tiene precedentes claros”.

Pero más allá del éxito musical, quienes la conocieron destacan su calidad humana. López la define sin titubeos: “No he conocido a ninguna artista comparable en lo humano. Era un 10, cuando la media entre los artistas es un 2,5”.

Esa cercanía con el público fue, en parte, la clave de su permanencia. Rocío Dúrcal nunca perdió de vista a su audiencia. “Tenía claro que su público era el jefe”, señala López, destacando que esa conexión fue determinante para sostener una carrera que cruzó generaciones.

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Su manera de interpretar también dejó huella. Canciones como “Amor eterno” o “La gata bajo la lluvia” siguen siendo himnos que atraviesan el tiempo. Su capacidad para transmitir emoción convirtió cada presentación en una experiencia colectiva. “La vi cantar en Guadalajara con Juan Gabriel y la gente lloraba”, recuerda el productor.

Dos décadas después de su partida, ese impacto sigue vigente. Con motivo del aniversario, su histórica presentación en el Auditorio Nacional de México regresa a las salas de cine en versión remasterizada, un reflejo de que su legado continúa más vivo que nunca. Mientras en España su exhibición será limitada, en México llegará a más de 200 salas, confirmando el vínculo profundo que construyó con ese país.

Rocío Dúrcal murió el 25 de marzo de 2006, a los 61 años, a causa de un cáncer. Su partida fue prematura, pero su legado permanece intacto. Parte de sus cenizas reposan en la basílica de Guadalupe en Ciudad de México, un símbolo más de la conexión eterna que forjó con esa tierra.

Hoy, veinte años después, su historia sigue siendo excepcional. No solo por su talento, sino porque logró algo que pocos artistas alcanzan: trascender fronteras, géneros y generaciones, y quedarse para siempre en la memoria colectiva de dos países.