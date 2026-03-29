¡Arranca el partido amistoso en Washington!

Minuto 3: tras una fluida jugada colectiva, Francia estuvo cerca de abrir el marcador por intermedio de Zaire-Emery.

Minuto 5: Richard Ríos incursiona por el centro del campo y prueba un remate de media distancia, pero el balón se va desviado. El encuentro comienza a equilibrarse.

Minuto 12: dos llegadas de Luis Díaz y Johan Mojica generan peligro en el área francesa; sin embargo, la intención no logra concretarse en gol.

Minuto 18: tiro libre peligroso para Francia tras una falta cometida por Richard Ríos cerca del área. Los galos presionan, aunque todavía carecen de claridad en el último toque.

Minuto 22: ¡Apareció James! El "10" saca un potente remate de media distancia tras una gran habilitación de Luis Díaz por el costado izquierdo. El portero Samba controla el disparo sin mayores dificultades.

Minuto 26: se reanuda el juego luego de finalizar el minuto de hidratación.

Minuto 29: ¡Gol de Francia! Un remate de Desiré Doué, desviado involuntariamente por un defensor colombiano, deja sin opciones a Álvaro Montero. El guardameta no pudo reaccionar y el marcador se pone 1-0.

Minuto 35: destacada labor de Jhon Arias. Con un despliegue impecable, el volante corta el juego rival y lidera la ofensiva de la "Tricolor". De sus pies nacen las mejores aproximaciones de Colombia.

Minuto 40: ¡Golazo de Francia! Marcus Thuram se impone en el salto a los zagueros colombianos y, con un testazo certero, vence a Montero para firmar el 2-0.

Minuto 44: ¡Se salva Colombia! Montero logra reaccionar a tiempo y desvía al córner un peligroso remate de Doué desde fuera del área.

Finaliza la primera parte: tras cuatro minutos de adición, Francia se marcha al descanso con una ventaja de 2-0 sin mayores dificultades. Colombia deberá realizar ajustes urgentes para fortalecer su bloque defensivo y, sobre todo, refrescar una propuesta ofensiva que carece de ideas claras.

En el balance individual, Luis Suárez se vio aislado en ataque, mientras que Luis Díaz y Jhon Arias intentaron marcar la diferencia mediante jugadas individuales por las bandas. Por su parte, James Rodríguez sigue sin encontrar su mejor nivel y no logra gravitar en la creación de juego.