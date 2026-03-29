Inicio
Fútbol

Francia impone su jerarquía y derrota 3-1 a Colombia en Washington

Dom, 29/03/2026 - 16:07
El equipo de Néstor Lorenzo sufrió ante la efectividad de Francia y cierra su gira por Estados Unidos con un balance preocupante.
Francia goleó a Colombia
Créditos:
EFE

El encuentro en la capital estadounidense comenzó con una intensidad alta. Desde el minuto 3, Francia avisó con una jugada colectiva que Warren Zaire-Emery casi traduce en gol. Aunque Colombia intentó equilibrar las cargas con remates de media distancia de Richard Ríos y la insistencia de Luis Díaz y Johan Mojica, la falta de contundencia pasó factura.

Al minuto 29, la insistencia francesa dio frutos. Un remate de Désiré Doué se desvió en la zaga colombiana, dejando totalmente descolocado a Álvaro Montero para el 1-0. Antes del descanso, al minuto 40, Marcus Thuram amplió la ventaja con un impecable cabezazo tras ganar la posición a los centrales colombianos. 

Segunda parte: cambios y el descuento de la esperanza

En el complemento, el técnico Néstor Lorenzo buscó soluciones en el banco con el ingreso de Jhon Córdoba, Carlos Gómez y Gustavo Puerta. Sin embargo, el balde de agua fría cayó rápido: al minuto 55, nuevamente Doué aprovechó un desajuste defensivo para quedar mano a mano con Montero y sentenciar el 3-0.

Con el marcador en contra, Colombia mostró más ímpetu que orden. Una nueva triple modificación al 63' (ingresos de Juan Fernando Quintero, Déiver Machado y Jáminton Campaz) le dio un nuevo aire al equipo. La recompensa llegó al minuto 77 gracias a Jáminton Campaz, quien tras recibir un pase cruzado, remató de primera; el balón impactó en el poste y se guardó en la red para el descuento 3-1.

Cierre intenso y balance final

El tramo final estuvo marcado por el ingreso de Kylian Mbappé y la búsqueda incesante de Colombia por recortar distancias. Juan Fernando Quintero estuvo a punto de firmar un gol histórico con un cobro olímpico que el portero Samba logró sacar de la línea. Por su parte, Déiver Machado evitó el cuarto gol francés al despejar un remate de Mbappé sobre la raya.

El 3-1 definitivo dejó como conclusión que Francia demostró por qué es potencia mundial, aprovechando las ventajas de una Colombia que sigue sufriendo en el retroceso.

Para la 'Tricolor', queda la tarea de recuperar el nivel de figuras como James Rodríguez, de floja participación ante Croacia y los franceses, y consolidar una estructura defensiva más sólida de cara a los próximos retos oficiales.

Francia vence a Colombia en Washington

Desiré Doué fue el gran verdugo de Colombia marcando un doblete. 

Luis Díaz de Colombia contra Francia

Luis Díaz, de los pocos jugadores desequilibrantes de la Selección Colombia. 

Mbappé, figura de la Selección Francia

Kylian Mbappé estuvo gran parte del partido en la banca; ingresó al campo en el cierre. 

Selección Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
¿Por qué Avianca expulsó a Yeferson Cossio en vuelo internacional?
Yeferson Cossio expulsado de Avianca
Avianca compartió un comunicado en el que justifica la decisión de expulsar a Yeferson Cossio de un vuelo con ruta Bogotá - Madrid.
Mundo
ONU protege 40 nuevas especies, incluido el guepardo y el tiburón martillo
Guepardo
La ONU agregó 40 especies en su listado de protegidas en el marco de su Convención de Especies Migratorias.
Fútbol
Francia impone su jerarquía y derrota 3-1 a Colombia en Washington
Francia goleó a Colombia
El equipo de Néstor Lorenzo sufrió ante la efectividad de Francia y cierra su gira por Estados Unidos con un balance preocupante.
Entretenimiento
¿Luisa Fernanda W llegará al altar embarazada?
Luisa Fernanda W boda y tercer bebé
Luisa Fernanda W se sinceró sobre sus deseos de ser madre por tercera vez y la boda que cada vez está más cerca.