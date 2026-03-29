El encuentro en la capital estadounidense comenzó con una intensidad alta. Desde el minuto 3, Francia avisó con una jugada colectiva que Warren Zaire-Emery casi traduce en gol. Aunque Colombia intentó equilibrar las cargas con remates de media distancia de Richard Ríos y la insistencia de Luis Díaz y Johan Mojica, la falta de contundencia pasó factura.

Al minuto 29, la insistencia francesa dio frutos. Un remate de Désiré Doué se desvió en la zaga colombiana, dejando totalmente descolocado a Álvaro Montero para el 1-0. Antes del descanso, al minuto 40, Marcus Thuram amplió la ventaja con un impecable cabezazo tras ganar la posición a los centrales colombianos.

Segunda parte: cambios y el descuento de la esperanza

En el complemento, el técnico Néstor Lorenzo buscó soluciones en el banco con el ingreso de Jhon Córdoba, Carlos Gómez y Gustavo Puerta. Sin embargo, el balde de agua fría cayó rápido: al minuto 55, nuevamente Doué aprovechó un desajuste defensivo para quedar mano a mano con Montero y sentenciar el 3-0.

Con el marcador en contra, Colombia mostró más ímpetu que orden. Una nueva triple modificación al 63' (ingresos de Juan Fernando Quintero, Déiver Machado y Jáminton Campaz) le dio un nuevo aire al equipo. La recompensa llegó al minuto 77 gracias a Jáminton Campaz, quien tras recibir un pase cruzado, remató de primera; el balón impactó en el poste y se guardó en la red para el descuento 3-1.

Cierre intenso y balance final

El tramo final estuvo marcado por el ingreso de Kylian Mbappé y la búsqueda incesante de Colombia por recortar distancias. Juan Fernando Quintero estuvo a punto de firmar un gol histórico con un cobro olímpico que el portero Samba logró sacar de la línea. Por su parte, Déiver Machado evitó el cuarto gol francés al despejar un remate de Mbappé sobre la raya.

El 3-1 definitivo dejó como conclusión que Francia demostró por qué es potencia mundial, aprovechando las ventajas de una Colombia que sigue sufriendo en el retroceso.

Para la 'Tricolor', queda la tarea de recuperar el nivel de figuras como James Rodríguez, de floja participación ante Croacia y los franceses, y consolidar una estructura defensiva más sólida de cara a los próximos retos oficiales.