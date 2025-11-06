Inicio
Fútbol

Ministerio del Trabajo investiga a Deportivo Pereira por deudas laborales

Jue, 06/11/2025 - 17:13
La Dirección Territorial de Risaralda confirmó la apertura de una investigación administrativa sancionatoria contra el club matecaña.
Deportivo Pereira
Créditos:
Cortesía: Dimayor

El Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección Territorial de Risaralda, confirmó este 7 de noviembre de 2025 la apertura de una investigación administrativa sancionatoria en contra del Deportivo Pereira por el incumplimiento de una medida cautelar y el presunto no pago de salarios y aportes a la seguridad social de sus trabajadores, según informó la cartera laboral.

La investigación se activa luego de que el club, fundado el 12 de febrero de 1944, incumpliera una medida cautelar previamente ordenada por el Ministerio para garantizar los derechos de los trabajadores. La autoridad laboral ha señalado que la institución acumula deudas por conceptos de salarios y aportes parafiscales.

Este no es el primer problema administrativo que enfrenta el club. En 2013, Coldeportes llegó a retirar la licencia deportiva a la entonces Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira (Corpereira) debido a la "recurrencia en el incumplimiento de sus obligaciones laborales", específicamente fallas en el pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales. En esa oportunidad, el club logró superar la crisis tras pagar cerca de 180 millones de pesos a sus acreedores para que le fuera levantada la sanción.

El Deportivo Pereira, que actualmente milita en la Categoría Primera A y tiene como presidente a Álvaro López Bedoya, enfrenta este proceso en un momento deportivo complejo, ubicándose en la parte baja de la tabla de posiciones según los últimos reportes de la liga.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fútbol profesional colombiano
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Continúa rifirrafe entre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado
Violeta Bergonzi Valentina Taguado
Violeta Bergonzi envió una indirecta que muchos tomaron como respuesta a la riña con Valentina Taguado, su compañera en MasterChef.
Fútbol
Ministerio del Trabajo investiga a Deportivo Pereira por deudas laborales
Deportivo Pereira
La Dirección Territorial de Risaralda confirmó la apertura de una investigación administrativa sancionatoria contra el club matecaña.
Colombia
Altas cortes rinden homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia
Personas caminan frente al Palacio de Justicia este jueves en Bogotá (Colombia).
A 40 años del holocausto, las altas cortes realizarán un acto solemne en memoria de las víctimas y en defensa de la independencia judicial.
Tendencias
Revelan tráiler de la película sobre Michael Jackson
Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, demostró en las primeras imágenes del biopic que protagoniza sobre su tío que es capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile del 'rey del pop'.
Jaafar Jackson, sobrino del ‘rey del pop’, protagoniza la esperada película que llegará a cines en abril de 2026 bajo la dirección de Antoine Fuqua.
Kien Opina
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 06/11/2025 - 14:13
El Frente Amplio es lo mismo de hoy
Ricardo Felipe Herrera
Heidy Sánchez Barreto
Jue, 06/11/2025 - 14:04
Consejos Locales Juventud: el verdadero análisis sobre la unidad
Heidy Sánchez Barreto
Mario Huertas
Jue, 06/11/2025 - 11:16
La antesala a la toma del poder
Mario Huertas
César Mauricio Rodríguez
Jue, 06/11/2025 - 09:36
Cuidar la Policía
César Mauricio Rodríguez