Más de un millón de entradas vendidas para el Mundial 2026

Jue, 16/10/2025 - 16:54
Aficionados de 212 países compraron entradas para el Mundial 2026. Será el torneo más grande e inclusivo de la historia, según la FIFA.
La FIFA confirmó que el Mundial de 2026 ya superó el millón de boletos vendidos. EE. UU., México y Canadá lideran la compra.
Créditos:
Fifa

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, ya ha superado el millón de entradas vendidas para acudir al torneo tras el sorteo de preventa, siendo los países anfitriones los mayores compradores de la lista.

Aficionados de 212 países participaron en la preventa

Según la información brindada este jueves por la FIFA, desde mediados de septiembre de 2025, aficionados de 212 países han participado en la compra de las entradas.

"Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado.

Nuevo periodo de venta iniciará el 27 de octubre

El 27 de octubre empezará el próximo periodo de venta. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo, tal y como informó la organización.

Colombia entre los países con más demanda de entradas

Tras los tres países anfitriones, los países con más demanda han sido Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Hasta el momento, ya hay 28 selecciones con billete para la fase final de la Copa del Mundo, incluidas las de los tres países organizadores; Inglaterra es la única europea que lo ha logrado hasta ahora.

Un Mundial histórico con 48 equipos y tres sedes

"Me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después, con la organización en tres sedes, por primera vez en la historia, y la participación de 48 equipos", finalizó.

 

Creado Por
Agencia EFE
Mundial 2026
Fútbol internacional
Más de un millón de entradas vendidas para el Mundial 2026
