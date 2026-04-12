El gimnasta colombiano Ángel Barajas, quien obtuvo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, alcanzó un nuevo hito histórico al conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Croacia.

El deportista de 19 años logró el primer lugar en la final de barras paralelas con un total de 14.866 puntos, superando al estadounidense Donnell Whittenburg, quien obtuvo la plata con 14.600 puntos, y al turco Ferhat Arican, quien se llevó el bronce con 14.333 puntos.

La rutina de Barajas destacó por un dominio técnico de alto nivel que combinó fuerza, precisión y control, superando a competidores de amplia trayectoria.

Pero esa no fue la única alegría de Barajas durante la jornada; el cucuteño también se colgó la presea de bronce en la modalidad de barra fija, tras registrar una puntuación de 14.833.

Ilusiona de cara a los Juegos Olímpicos 2028

No es la primera vez que Ángel conquista el oro en la Copa Mundo. El pasado 7 de marzo hizo lo propio, también en barras paralelas, con una puntuación de 14.600, en Baku (Azerbaiyán).

Este triunfo permite al atleta sumar puntos valiosos en el ranking mundial y lo reafirma como un referente latinoamericano en la disciplina. Además de consolidar el crecimiento del deporte en Colombia, su éxito genera grandes expectativas para su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.