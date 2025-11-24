Unos 1.500 viajeros se han visto afectados en Colombia por el aviso internacional de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, informaron este lunes las autoridades.

Según la estatal Aeronáutica Civil (Aerocivil), las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones autónomas para priorizar la seguridad de los pasajeros y de sus operaciones, lo que ha derivado en cancelaciones y demoras que han impactado a cerca de 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá.

La FAA explicó el viernes que el deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de la actividad militar en y alrededor de Venezuela elevan el nivel de riesgo para las aeronaves que operan en esa región.

Cancelaciones y aerolíneas impactadas

Como consecuencia del aviso, Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados para el domingo y el lunes en la ruta Bogotá-Caracas.

La aerolínea colombiana Avianca también suspendió desde el sábado sus dos vuelos diarios entre Bogotá y Caracas.

No obstante, algunas compañías como las colombianas Satena y Wingo han mantenido su operación regular, precisó la autoridad aérea.

Respuesta de Colombia

Frente a la decisión de la FAA, la Aerocivil recalcó que fortaleció sus capacidades de vigilancia, control y comunicaciones para garantizar la prestación segura de los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo colombiano.

Además, anunció que este lunes se realizará una reunión clave con autoridades de aviación de la región y con las aerolíneas afectadas para coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales de impacto y avanzar en la normalización de las operaciones a la mayor brevedad posible.

Contexto de tensión con Venezuela

La cancelación de vuelos coincide con el despliegue militar ordenado en agosto pasado por el presidente estadounidense Donald Trump en el mar Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico.

El Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, interpreta ese movimiento como una "amenaza" de "invasión" y un intento de propiciar un "cambio de régimen" en el país suramericano.