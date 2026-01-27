El emirato de Abu Dabi lanzó este martes un proyecto piloto para transportar muestras de sangre mediante drones con el fin de reducir el tiempo de diagnóstico y mejorar la eficiencia de la respuesta médica en el país del golfo Pérsico, informaron fuentes oficiales.



Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi, "busca mejorar la eficiencia y la velocidad del transporte diario seguro y fiable de muestras de sangre, de acuerdo con las normas sanitarias y regulatorias adoptadas en el Emirato de Abu Dabi".



Además, contribuye a "reducir el tiempo de diagnóstico y a mejorar la velocidad y la eficiencia de la respuesta médica en general", informó la agencia oficial de noticias emiratí WAM.



Se trata, según la agencia, de "un paso fundamental hacia la integración de tecnologías autónomas en las cadenas logísticas del sector sanitario".



En esta iniciativa participa PureLab, operador de la mayor red de laboratorios médicos de Oriente Medio y parte del Grupo Pure Health, en colaboración con Load Autonoms, empresa especializada en tecnología aeronáutica avanzada y desarrollo de drones.



El transporte con drones se realizaría entre la Ciudad Médica Sheikh Khalifa y la sede de PureLab en Abu Dabi, según la agencia.



Se espera que los resultados de estos ensayos contribuyan al desarrollo de marcos regulatorios y allane el camino para el futuro uso comercial de las tecnologías de transporte aéreo médico en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).