Antioquia declaró persona no grata a Iván Cepeda por polémica sobre parapolítica

La Asamblea de Antioquia declaró persona no grata al senador y candidato presidencial Iván Cepeda, tras la controversia generada por sus declaraciones sobre el departamento y su relación con fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo. La decisión fue adoptada mediante un comunicado fechado el 17 de marzo y firmado por 14 diputados de la corporación.

En el documento, la Asamblea expresó su rechazo a varios apartes del programa de gobierno del aspirante del Pacto Histórico, así como a afirmaciones que, según la entidad, presentan a Antioquia como escenario central de actividades delictivas y violaciones de derechos humanos. Para los diputados, este tipo de señalamientos constituyen una generalización que afecta la imagen del departamento y de sus habitantes.

“Si bien la construcción de memoria histórica y la discusión sobre responsabilidades frente a graves violaciones de derechos humanos son indispensables para la reconciliación nacional, ello no autoriza el uso de formulaciones generales que terminen por estigmatizar a una colectividad territorial completa”, señala el comunicado.

Lea aquí: Levantan la minga indígena en Medellín tras acuerdos con la Gobernación

La polémica se originó tras un discurso de Cepeda titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, en el que afirmó que el departamento “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Además, vinculó estos fenómenos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su entorno familiar.

Estas declaraciones generaron un fuerte rechazo en distintos sectores políticos, sociales y económicos de la región. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunciaron en contra junto a 72 alcaldes del departamento, calificando las palabras del senador como un ataque a la dignidad del territorio.

La Asamblea también exhortó a Cepeda a orientar el debate electoral hacia una discusión respetuosa sobre las regiones, reconociendo la complejidad del conflicto armado sin reforzar estigmas territoriales. En ese sentido, la corporación defendió su facultad de emitir este tipo de pronunciamientos en defensa del buen nombre de Antioquia.

Asimismo, se informó que la decisión será remitida al propio candidato, así como a entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la República, además de autoridades departamentales y locales.

Le puede interesar: Petro confirmó que la bomba hallada en Colombia es del Ejército ecuatoriano

Por su parte, Cepeda respondió a la controversia asegurando que su discurso ha sido tergiversado con fines políticos. El candidato insistió en que sus palabras hacen parte de una reflexión sobre la historia del conflicto armado en Colombia y no buscan estigmatizar a la población antioqueña.

El senador reiteró que su intención es promover un debate sobre la memoria histórica y las responsabilidades en el marco del conflicto, subrayando la necesidad de reconocer hechos del pasado para avanzar en procesos de reconciliación.

La decisión de la Asamblea ha generado un amplio debate nacional sobre los límites del discurso político en campaña y el papel de las regiones en la construcción de memoria histórica, en medio de un clima electoral cada vez más polarizado.