Petro confirmó que la bomba hallada en Colombia es del Ejército ecuatoriano

El presidente Gustavo Petro aseguró que la bomba sin explotar hallada en zona fronteriza con Ecuador pertenecería al Ejército de ese país, lo que ha desatado un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambas naciones. El mandatario indicó que su Gobierno enviará una nota de protesta formal tras lo que calificó como un hecho grave.

A través de su cuenta en la red social X, Petro afirmó que “se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano”, aunque aclaró que las investigaciones continúan. El hallazgo se produjo en el departamento de Nariño, una región históricamente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que expertos militares adelantan análisis técnicos para establecer con certeza la procedencia del artefacto. Según explicó, la bomba ya fue neutralizada y no representa riesgo para la población civil.

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Petro había advertido previamente, durante un consejo de ministros, que Colombia podría haber sido objeto de un bombardeo. “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión (…) hay que investigar bien si están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, afirmó el mandatario, generando preocupación por una posible violación de la soberanía nacional.

Sin embargo, la respuesta desde Quito no se hizo esperar. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó de manera categórica las acusaciones. En su cuenta de X, Noboa calificó las declaraciones de Petro como falsas y aseguró que las operaciones militares de su país se desarrollan exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano.

El mandatario ecuatoriano explicó que dichas operaciones están dirigidas contra estructuras del crimen organizado y cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Además, lanzó críticas hacia Colombia al señalar que ese país estaría albergando a familiares del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', así como a la excandidata presidencial Luisa González.

La confrontación escaló cuando Petro respondió nuevamente, señalando que los bombardeos en la zona fronteriza habrían dejado “27 cuerpos calcinados”, sin ofrecer mayores detalles. También cuestionó la versión entregada por Noboa, sugiriendo que no resulta creíble.

En un acto posterior sobre política exterior, el jefe de Estado colombiano insistió en las dudas sobre el origen del artefacto explosivo. “¿Cómo llegó hasta allí y por qué?”, se preguntó, al tiempo que destacó que la bomba fue encontrada a escasos cien metros de una vivienda campesina, lo que habría puesto en grave riesgo a civiles.

Petro añadió que, por las características del artefacto, este habría sido lanzado desde una aeronave de mayor capacidad, descartando que se trate de un dron o avioneta ligera. Esta hipótesis continúa siendo objeto de verificación por parte de las autoridades.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno colombiano mantiene su intención de elevar una protesta diplomática formal. El caso podría impactar las relaciones bilaterales en un momento delicado para la seguridad en la región fronteriza.