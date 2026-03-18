¿Campaña en el Senado? El choque entre Cepeda y Paloma Valencia

El regreso de las sesiones del Senado dejó este martes un cruce directo entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, dos senadores que hoy también compiten por la Presidencia. La discusión no empezó como un debate de propuestas, sino como una disputa por el uso del Congreso en plena campaña: si la plenaria debía ser un escenario para confrontarse políticamente o si ese pulso debía darse por fuera del Capitolio.

Valencia abrió el choque con un reclamo sobre una supuesta interferencia del Gobierno en política y sobre presuntas contrataciones con fines electorales. Pero el momento subió de tono cuando respondió a quienes pedían sacar ese debate del Senado: “Y dicen que hagamos el debate afuera. Yo sí quisiera que vayan. Estamos listos para dar el debate afuera. Que vayan a los debates, que hablen sin papelitos en la mano a ver si pueden contestar lo que está pasando en este país. A mí sí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40,000 homicidios”. Ahí la discusión dejó de ser solo institucional y se convirtió en un desafío abierto, con nombre propio y carga electoral.

Cepeda respondió de frente y trató de marcar un límite sobre el uso del recinto. Su réplica fue esta: “No voy a utilizar este escenario para hacer campaña electoral. Invito a los otros colegas a que no lo hagan porque se les paga. Hay que recordarlo aquí. Alguien que vive haciendo declaraciones altisonantes sobre los dineros que se les pagan a otros. Bueno, se nos pagan a todos. Y entonces se nos pagan para venir a legislar, no a hacer campaña electoral, no hacer campaña electoral sucia, además, porque es lo que saben hacer. Campaña a punta de calumnias, mentiras, injurias”. Con esa intervención, el senador del Pacto Histórico no solo rechazó el reto de Valencia en ese escenario, sino que además la acusó de convertir la plenaria en una plataforma de confrontación electoral.

La pelea, en el fondo, quedó planteada en términos simples. Valencia dijo: vayan al debate y respondan por el país, por la seguridad y por la paz total. Cepeda contestó: el Senado no está para hacer campaña y menos para una “campaña electoral sucia”. Uno empujó el choque hacia el terreno del señalamiento político; el otro quiso presentarlo como un uso indebido del Congreso para hacer proselitismo. Por eso el rifirrafe se entendió menos como un intercambio espontáneo y más como un primer cara a cara entre dos candidaturas que siguen compartiendo curul y micrófono.

Antes de ese encontrón, además, ambos habían hablado sobre su continuidad en el Senado mientras avanza la campaña. Cepeda dejó claro que seguirá en su curul y dijo: “Yo estoy acostumbrado a hacer ambas cosas. Lo he hecho muchas veces, así que no tiene por qué ser así. Soy una persona muy responsable y el trabajo legislativo es una cosa, lo cumplo con todo el rigor y mi campaña otra”.

Valencia, en cambio, dejó una puerta abierta: “Vamos a ver, depende cómo esté la intensidad del Congreso. Por ahora queremos venir acá porque los colombianos nos eligieron para seguir dando esta batalla y no queremos quedar mal con los colombianos que nos dieron esta curulo en el Congreso”. Y remató: “No, yo no lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, uno también tiene que honrar el trabajo que hay que hacer aquí”.

Lo que dejó la sesión fue una escena clara: Valencia retando, Cepeda frenando, y los dos usando el mismo recinto para fijar posición frente al país y frente a la campaña. No hizo falta que se declararan en debate formal para que quedara expuesto el tono de la confrontación. Bastaron unas cuantas frases para mostrar cómo, en el arranque de esta nueva etapa legislativa, el Senado ya también empezó a sonar a elección presidencial.