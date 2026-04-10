La cuenta regresiva ya comenzó. Tras completar una misión histórica alrededor de la Luna, los astronautas de Artemis II se preparan para regresar a la Tierra, en una maniobra clave que marcará el cierre de su viaje y el inicio de la siguiente fase de exploración espacial.

Desde la nave Orión, en su última comparecencia antes del reingreso, la tripulación dejó claro que este regreso no es solo el final de la misión, sino el relevo para quienes darán el siguiente paso: llegar a la superficie lunar.

La misión, que se extendió por 10 días, representa un hito para la exploración espacial: es la primera vez en más de medio siglo que humanos orbitan la Luna. Para los astronautas, este viaje no solo deja avances técnicos, sino también una experiencia que redefine la forma en que ven la Tierra y el trabajo en equipo.

“Esto es una carrera de relevos”, explicó la astronauta Christina Koch, al referirse a la intención de entregar simbólicamente la “batuta” a la próxima tripulación.

El piloto Victor Glover aseguró que uno de los momentos más esperados es precisamente el regreso. La cápsula amerizará en el océano Pacífico, frente a las costas de California, en una operación que requiere precisión absoluta.

Además de los datos científicos, los astronautas traerán consigo imágenes, registros y experiencias que servirán como base para las próximas misiones, incluyendo el regreso de humanos a la superficie lunar.

Más allá de la ciencia, la misión dejó un mensaje claro. Desde la órbita lunar, la fragilidad de la Tierra es evidente.

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El astronauta Jeremy Hansen destacó que la experiencia reafirmó una idea central: los humanos deben trabajar juntos para crear soluciones, en lugar de destruir.

La vida en la nave Orión también marcó a la tripulación. A pesar de los desafíos de compartir un espacio reducido durante días, los astronautas destacaron la camaradería y el sentido de propósito común.

“Ese nivel de trabajo en equipo es algo que rara vez se experimenta en la vida cotidiana”, señaló Koch.

Uno de los momentos más emotivos de la misión ocurrió cuando la tripulación propuso nombrar un cráter lunar en honor a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman, un gesto que simbolizó la unión del equipo en uno de los puntos más importantes del viaje.

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En sus últimas horas en el espacio, los astronautas se concentran en preparar técnicamente la nave para el reingreso, mientras en la Tierra equipos de la NASA y fuerzas militares ultiman detalles para su recuperación.

El regreso de Artemis II no solo cierra una misión histórica. Abre el camino para el siguiente gran objetivo: llevar nuevamente humanos a la superficie de la Luna y, en el futuro, a Marte.