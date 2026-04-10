Aeropuerto de Bucaramanga retoma operaciones tras bloqueos

El Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, el más importante del este de Colombia, volvió a operar con normalidad en la tarde de este viernes tras el cierre temporal ordenado el jueves por un bloqueo de vías de acceso liderado por campesinos, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

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La entidad aérea recomendó a los pasajeros verificar sus vuelos directamente con las aerolíneas y revisar el estado de las vías de acceso antes de dirigirse hacia la terminal del aeropuerto para evitar contratiempos en los viajes.