EE.UU. alerta por acción militar en espacio aéreo de Colombia, México y Ecuador

Estados Unidos emitió una alerta de seguridad aérea que incluye a Colombia y otros países de América Latina, ante la posibilidad de actividades militares y fallas en los sistemas de navegación satelital. La advertencia fue publicada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y estará vigente durante un periodo de 60 días, a partir del 16 de enero de 2026.

El aviso fue difundido mediante el NOTAM de seguridad identificado como KICZ A0013/26 y está dirigido a operadores y aviadores estadounidenses. En el documento, la FAA advierte sobre “situaciones potencialmente peligrosas” en el espacio aéreo de varias regiones de México, América Central, América del Sur y zonas del océano Pacífico, debido a “actividades militares e interferencias del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)”.

Advertencia sobre el espacio aéreo colombiano

En el caso de Colombia, la alerta se enfoca específicamente en áreas sobre el océano Pacífico que hacen parte de la Región de Información de Vuelo de Bogotá (FIR SKED). La FAA recomendó a los operadores estadounidenses extremar las medidas de precaución al operar en estas zonas.

“Se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en las áreas sobre el agua del océano Pacífico en la región de información de vuelo de Bogotá (SKED) debido a actividades militares e interferencias del GNSS”, señala el documento oficial. La entidad también advirtió que existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante las fases de llegada, salida y sobrevuelo.

Alcance de la medida y a quién aplica

Según explicó un portavoz de la FAA, citado por la agencia AFP, los avisos de vuelo cubren áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las regiones oceánicas de vuelo de Mazatlán, así como el espacio aéreo del Pacífico oriental. El funcionario confirmó que la advertencia comenzó a regir el 16 de enero de 2026 y tendrá una duración de 60 días.

La medida aplica a todas las aerolíneas y operadores comerciales estadounidenses, a las personas que ejerzan los privilegios de un certificado de aviador emitido por la FAA y a operadores de aeronaves civiles matriculadas en Estados Unidos. No obstante, se contemplan algunas excepciones para vuelos operados por aerolíneas extranjeras. Además, la FAA solicitó que cualquier incidente de seguridad detectado en el espacio aéreo afectado sea reportado a su centro de operaciones en Washington.

Contexto regional y tensiones políticas

La advertencia aérea se produce en medio de un contexto de alta tensión regional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido el pasado 8 de enero que su país podría “iniciar ataques terrestres” contra cárteles narcotraficantes, tras una serie de ataques en aguas del Caribe y el Pacífico que, según datos oficiales, dejaron al menos 107 muertos desde septiembre.

Tras la operación militar que derivó en la captura y traslado a Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, Trump afirmó que su objetivo era “empezar a golpear en tierra” y aseguró que “los cárteles están controlando México”. Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas en la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó cualquier presencia de tropas estadounidenses en su país y reiteró que la cooperación en seguridad debe darse con respeto a la soberanía. Estados Unidos y México anunciaron una reunión bilateral de seguridad para el 23 de enero. En Colombia, el presidente Gustavo Petro sostuvo recientemente una conversación telefónica con Trump tras un periodo de tensiones diplomáticas, en un escenario marcado por la incertidumbre regional.