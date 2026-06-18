Un grosero error al aire terminó con la desvinculación del equipo de producción de "El Show del Verano", un reconocido programa de radio en Argentina y la renuncia de su conductora, Florencia Peña. La señal de streaming Luzu TV tomó medidas drásticas tras la difusión de una noticia falsa que daba por muerto al padre de Lionel Messi, en medio de un contexto de absoluta sensibilidad para el entorno del futbolista.

El detonante: una "cucaracha" sin chequear

Durante la emisión en vivo del jueves, Peña interrumpió la programación de forma abrupta para lanzar una primicia fatal: “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”. El impacto de la declaración duró apenas unos minutos, los necesarios para que la conductora se diera cuenta del error en pleno directo.

“Che, fake… Me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando, ojalá que no, ojalá que sea fake”, ensayó como disculpa inmediata al aire. Más tarde, a través de sus redes sociales, la actriz descargó la responsabilidad en el equipo técnico, aunque asumió las consecuencias:

“Esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”.

La reacción de Luzu TV y la salud real de Jorge Messi

El descargo de Peña coincidió con la postura del canal, que catalogó el episodio como “inadmisible” por la falta de rigor periodístico. En un comunicado oficial, las autoridades de la señal confirmaron el despido de todos los productores involucrados en el armado de la falsa noticia y aceptaron la salida de la conductora.

Por su parte, la familia Messi tuvo que salir a frenar la ola de rumores mediante su propio comunicado. En el texto, desmintieron el fallecimiento y llevaron tranquilidad, aclarando que Jorge Messi “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, exigiendo además un trato responsable y privado sobre el tema.

El episodio caló hondo debido al momento que vive el capitán de la Selección Argentina, quien días atrás —luego de marcar un triplete ante Argelia— había reconocido públicamente estar pasando por “días difíciles y complicados”. De ahora en más, el entorno del futbolista advirtió que cualquier novedad médica será reportada de forma exclusiva por las vías oficiales de la familia.