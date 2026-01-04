Inicio
Papa León XIV pide soberanía de Venezuela tras captura de Maduro

Dom, 04/01/2026 - 09:15
Tras la captura de Maduro, el Papa llama a justicia y paz: que el desenlace no pase por encima de los venezolanos ni rompa el orden constitucional.
Papa León XIV pide soberanía de Venezuela tras captura de Maduro
Créditos:
EFE

El papa León XIV se pronunció este domingo 4 de enero de 2026 sobre la crisis abierta en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos. Su mensaje, al cierre del Ángelus en la Plaza de San Pedro, puso el foco en el bienestar de la población, la soberanía y el Estado de derecho

¿Qué dijo el Papa en el Ángelus?

En su intervención, el pontífice pidió que “el bien del amado pueblo venezolano” sea el criterio principal en las decisiones que vengan ahora. También llamó a superar la violencia por “caminos de justicia y paz”, un tono pastoral, sí, pero con un mensaje bien concreto: que el desenlace político o judicial no pase por encima de la gente que está viviendo la incertidumbre en la calle.

León XIV fue más allá del llamado general. Mencionó la necesidad de garantizar la soberanía, preservar el Estado de derecho “consagrado en la Constitución” y respetar los derechos humanos y civiles de todas las personas. 

Contexto: captura y traslado a Nueva York

El pronunciamiento llegó un día después de que se reportara la captura de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos en tribunales federales. El hecho abrió un debate inmediato sobre la legalidad internacional, el uso de la fuerza y el precedente que puede dejar una operación de este tipo en la región.

En ese ambiente, el Vaticano no entró a validar o descalificar el operativo punto por punto, pero sí fijó un estándar: si la salida no protege a la población y no respeta garantías básicas, el costo puede ser altísimo, incluso si algunos la celebran como un “cambio” rápido. 

 

Venezuela
Mundo
Papa León XIV
Nicolás Maduro
