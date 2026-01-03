Machado llama a “transición democrática” tras captura de Maduro

La dirigente opositora María Corina Machado divulgó un comunicado en donde fija su posición frente a los hechos recientes en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. En su mensaje plantea una hoja de ruta de "transición democrática", ratifica la legitimidad de Edmundo González Urrutia y convoca a los venezolanos, dentro y fuera del país, a mantenerse activos y organizados.

Hora decisiva y cambio de etapa

Machado presenta el momento como un punto de quiebre. Afirma que "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional" y sostiene que, ante la falta de una salida negociada, Estados Unidos "ha cumplido su promesa de hacer valer la ley". Desde esa lectura, el foco del texto no es el operativo en sí, sino lo que describe como el inicio de una etapa de reconstrucción de autoridad y gobernabilidad.

En esa misma línea, subraya que "llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país", un llamado que busca enmarcar lo ocurrido como el inicio de una reorganización interna.

Prioridades inmediatas: orden, presos políticos y retorno

El comunicado ordena una agenda de corto plazo. Machado plantea como tareas centrales "poner orden", "liberar a los presos políticos" y trabajar por el retorno de quienes migraron: "traer a nuestros hijos de vuelta a casa". También insiste en la idea de continuidad del movimiento opositor con una frase que resume el tono del documento: "Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena".

Edmundo González y la legitimidad del 28 de julio

Otro eje del mensaje es el respaldo a Edmundo González Urrutia, a quien Machado define como "legítimo Presidente de Venezuela". En el texto pide que "asuma de inmediato su mandato constitucional" y conecta ese mandato con el 28 de julio, fecha que menciona como referencia de origen de la legitimidad que defiende.

Llamado a reconocimiento militar y rol institucional

El comunicado incluye un punto sensible: Machado plantea que González sea reconocido como "Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional" por "todos los oficiales y soldados". Con esa frase, incorpora a la Fuerza Armada como pieza clave del reordenamiento institucional que propone.

Movilización dentro y fuera del país

En el cierre, Machado afirma: "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder" y llama a mantenerse "vigilantes, activos y organizados" hasta concretar la Transición Democrática. A quienes están en Venezuela les pide atención a instrucciones que se divulgarán por "nuestros canales oficiales". A la diáspora le solicita presión y gestión política: "activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo". El mensaje termina con una consigna directa: "Venezuela será libre".