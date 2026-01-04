Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes 5 de enero ante un tribunal federal en Manhattan, en lo que será su primera audiencia en Estados Unidos tras su captura y traslado al país.

Qué se sabe de la audiencia

De acuerdo con un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 hora local (17:00 GMT). La comparecencia se realizará en el marco de una audiencia inicial, un trámite habitual para la lectura formal de cargos, verificación de identidad y definición de aspectos preliminares como la representación legal y la situación de detención mientras avanza el caso.

Dónde están detenidos

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad utilizada para procesados en causas complejas y de alto perfil. En los últimos años, el MDC ha sido objeto de críticas por sus condiciones, aunque sigue siendo el principal centro de detención federal en Nueva York para personas a la espera de juicio.

Los cargos en EE.UU .

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses y reportes recogidos por EFE, Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, además de acusaciones relacionadas con ametralladoras y dispositivos destructivos. La acusación, formulada en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y ratificada recientemente, sostiene que el mandatario habría liderado durante años una estructura que usó el tráfico de drogas contra Estados Unidos.

En el caso de Cilia Flores, los señalamientos estarían vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero dentro de esa misma red, según versiones de prensa basadas en documentos judiciales.

Qué dice Washington

La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, informó este domingo en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la DEA sobre la operación que derivó en la captura. Según ese mensaje, el operativo requirió meses de planificación y se realizó, en sus palabras, "en estricta conformidad con la ley estadounidense", en apoyo de una investigación por narcotráfico y delitos relacionados.

Sobre lo que viene, medios como The New York Times y CBS han señalado que es probable que ambos permanezcan en detención preventiva mientras se define el rumbo del proceso, un punto que se aclarará en la audiencia del lunes.