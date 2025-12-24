María Corina Machado dice que volverá a Venezuela y dará anuncios clave

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, prometió regresar a Venezuela y avanzó que informará en los "próximos días" sobre los "nuevos pasos" para concretar una "victoria".



"Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos por razones que yo sé que nuestra gente entiende mejor que nadie", dijo Machado en un audio compartido en su cuenta de X, con motivo de la Navidad.



"Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal", añadió la opositora, sin dar más detalles al respecto.



Machado valoró los "sacrificios dolorosos" y los "costos muy altos" de los venezolanos, especialmente -dijo- para los "perseguidos políticos" y sus familiares, así como para quienes "pasan hambre", están sin trabajo y luchan por salir adelante en medio de la "tragedia económica" de Venezuela.

"Esta lucha es por cada uno de ustedes, para poner fin a esta injusticia y por eso jamás los dejaremos solos", prometió la también exdiputada.



A su juicio, los venezolanos están "librando una lucha ejemplar" y la "mejor prueba de ello" -subrayó- es el Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos" y por su "lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".



La líder opositora indicó que salió de Venezuela rumbo a Oslo para acudir a la entrega del premio -aunque no llegó a tiempo- tras "más de 16 meses en clandestinidad", todo esto -según dijo- para "representar a los venezolanos" y recibir en su nombre un reconocimiento que "pertenece a todos".



"Como siempre les he dicho: físicamente debo estar allí (en Venezuela), donde sea más útil a nuestra causa. Y eso fue algo que evalué y decidí cada día que permanecí en clandestinidad en Venezuela. En esta ocasión, era necesario que llegara presencialmente a Oslo para visibilizar aún más nuestra lucha y aumentar nuestros apoyos externos", señaló Machado.



La última aparición en público de Machado en Venezuela fue el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en la víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro, proclamado ganador de esos comicios por el organismo electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo.



González Urrutia reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al afirmar que derrotó a Maduro, a quien varios países, entre ellos Estados Unidos, consideran ilegítimo.