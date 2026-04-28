El nombre de Anant Ambani volvió a escena internacional tras ofrecer al Gobierno colombiano trasladar 80 hipopótamos a India para evitar su eutanasia. La propuesta llega en medio del debate sobre el control de esta especie invasora en el país.

Ambani es el hijo menor de Mukesh Ambani, considerado uno de los hombres más ricos de India, y forma parte del liderazgo del conglomerado Reliance Industries, una de las mayores compañías privadas del mundo, con negocios en energía, petroquímica, comercio y tecnología. El grupo registró ingresos por USD114.000 millones en su último ejercicio fiscal.

Graduado de la Universidad de Brown, Ambani también integra las juntas de Jio Platforms y Reliance Retail Ventures, y ha participado en la expansión de negocios en energías limpias, con metas de alcanzar cero emisiones netas en 2035.

Su perfil público creció en 2024 tras su boda con Radhika Merchant, una de las celebraciones más costosas registradas, con eventos durante varios meses y un costo estimado entre USD320 millones y USD600 millones. La familia también es propietaria del equipo de críquet Mumbai Indians.

La propuesta sobre los hipopótamos

El empresario planteó que los animales sean trasladados a Vantara, un centro de rescate y rehabilitación de fauna ubicado en el estado de Gujarat, que alberga miles de especies y es considerado uno de los complejos de conservación más grandes del mundo.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron (...) si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, señaló en un comunicado.