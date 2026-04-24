¿Quién es el empresario que era esposo de la exreina asesinada en México?

Aunque no era una figura pública, Alejandro Sánchez Herrera ha pasado a ser uno de los nombres más mencionados en el caso. El motivo: no acudió de inmediato ante las autoridades.
De acuerdo con la información disponible, el hombre se presentó ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México un día después del crimen. Esta decisión ha sido duramente cuestionada, ya que retrasó el inicio formal de las diligencias.
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Según su versión, actuó de esa manera por temor a que su hijo, de apenas ocho meses, pudiera correr algún riesgo. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para disipar las dudas.
Una relación que parecía estable
El empresario, con actividades en Baja California, mantenía una relación con la víctima desde 2021. La pareja contrajo matrimonio en 2024 y compartía en redes sociales momentos de su vida familiar.
Las publicaciones de Carolina Flores Gómez mostraban una relación cercana, lo que ha generado aún más sorpresa frente a lo ocurrido dentro de su propio hogar.
En medio del dolor, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, ha alzado su voz para exigir resultados. En entrevista con el programa Siéntese Quien Pueda, relató el momento en que recibió la noticia.
“Yo empecé a gritar como loca (…) Dime que la que está hablando es mi hija”, recordó, describiendo la angustia que vivió al enterarse del asesinato.
Además, fue enfática en su exigencia: que el responsable, sin importar quién sea, enfrente las consecuencias. “Quiero que pague por lo que le hizo a mi hija”, afirmó.
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Investigación abierta y preguntas sin resolver
Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de la principal sospechosa, el caso sigue generando interrogantes. La combinación de violencia familiar, una fuga y una denuncia tardía ha convertido este hecho en uno de los más comentados en los últimos días.
La expectativa ahora está puesta en que las investigaciones avancen con rapidez y que se logre esclarecer lo ocurrido. Para la familia de la víctima, la prioridad es una sola: que la muerte de Carolina Flores Gómez no quede impune.