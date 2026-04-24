¿Quién es el empresario que era esposo de la exreina asesinada en México?

Aunque no era una figura pública, Alejandro Sánchez Herrera ha pasado a ser uno de los nombres más mencionados en el caso. El motivo: no acudió de inmediato ante las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, el hombre se presentó ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México un día después del crimen. Esta decisión ha sido duramente cuestionada, ya que retrasó el inicio formal de las diligencias.

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Según su versión, actuó de esa manera por temor a que su hijo, de apenas ocho meses, pudiera correr algún riesgo. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para disipar las dudas.

Una relación que parecía estable

El empresario, con actividades en Baja California, mantenía una relación con la víctima desde 2021. La pareja contrajo matrimonio en 2024 y compartía en redes sociales momentos de su vida familiar.

Las publicaciones de Carolina Flores Gómez mostraban una relación cercana, lo que ha generado aún más sorpresa frente a lo ocurrido dentro de su propio hogar.