Inicio
Mundo

¿Quién es el empresario que era esposo de la exreina asesinada en México?

Vie, 24/04/2026 - 14:58
El asesinato de Carolina Flores Gómez en México revela un video clave, una sospechosa prófuga y cuestionamientos por la denuncia tardía de su esposo.
¿Quién es el empresario esposo de la exreina asesinada en México?
Créditos:
Redes sociales

Aunque no era una figura pública, Alejandro Sánchez Herrera ha pasado a ser uno de los nombres más mencionados en el caso. El motivo: no acudió de inmediato ante las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, el hombre se presentó ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México un día después del crimen. Esta decisión ha sido duramente cuestionada, ya que retrasó el inicio formal de las diligencias.

Le puede interesar: Reina de belleza mexicana murió tras ser atacada en su casa: ¿qué pasó?

Según su versión, actuó de esa manera por temor a que su hijo, de apenas ocho meses, pudiera correr algún riesgo. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para disipar las dudas.

Una relación que parecía estable

El empresario, con actividades en Baja California, mantenía una relación con la víctima desde 2021. La pareja contrajo matrimonio en 2024 y compartía en redes sociales momentos de su vida familiar.

Las publicaciones de Carolina Flores Gómez mostraban una relación cercana, lo que ha generado aún más sorpresa frente a lo ocurrido dentro de su propio hogar.

En medio del dolor, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, ha alzado su voz para exigir resultados. En entrevista con el programa Siéntese Quien Pueda, relató el momento en que recibió la noticia.

“Yo empecé a gritar como loca (…) Dime que la que está hablando es mi hija”, recordó, describiendo la angustia que vivió al enterarse del asesinato.

Además, fue enfática en su exigencia: que el responsable, sin importar quién sea, enfrente las consecuencias. “Quiero que pague por lo que le hizo a mi hija”, afirmó.

También le puede interesar: Millonario ofrece $249 mil millones por una pareja: los requisitos desatan polémica

Investigación abierta y preguntas sin resolver

Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de la principal sospechosa, el caso sigue generando interrogantes. La combinación de violencia familiar, una fuga y una denuncia tardía ha convertido este hecho en uno de los más comentados en los últimos días.

La expectativa ahora está puesta en que las investigaciones avancen con rapidez y que se logre esclarecer lo ocurrido. Para la familia de la víctima, la prioridad es una sola: que la muerte de Carolina Flores Gómez no quede impune.

Creado Por
Kienyke.com
Coyuntura internacional
México
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Se reviven advertencias por fallas en seguridad del Batallón Pichincha
Se reviven advertencias por fallas en seguridad del Batallón Pichincha
Un atentado con cilindros explosivos en Cali dejó heridos y reabrió el debate sobre la seguridad en el Batallón Pichincha.
Colombia
Defensoría alerta por 19 casos de reclutamiento y presencia armada en escuelas
Defensoría alerta por 19 casos de reclutamiento y presencia armada en escuelas
La Defensoría alertó por 19 casos de reclutamiento y pidió proteger las escuelas ante la presencia de grupos armados.
Colombia
Denuncian corrupción en cárcel de Itagüí y fallas del Inpec
Claudia Carrasquilla
La concejal Claudia Carrasquilla cuestiona el control del Inpec y señala fallas en la ‘Paz Total’ tras fiesta en prisión de máxima seguridad.
Entretenimiento
Aida Victoria Merlano ya habría encontrado el amor en nuevo reality
Aida Victoria Merlano La mansión VIP
Los espectadores de 'La mansión VIP' destacaron la especial cercanía entre Aida Victoria Merlano y este compañero del reality.