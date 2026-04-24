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Papa rechaza bendición formal a parejas homosexuales

Vie, 24/04/2026 - 12:30
León XIV aclaró que la Iglesia no aprueba bendiciones formales a parejas homosexuales, aunque insiste en que todas las personas pueden recibirlas.
Pope Leo XIV (L) speaks to journalists aboard the papal flight from Malabo, Equatorial Guinea to Rome, Italy, 23 April 2026, at the end of his 11-day apostolic journey to Africa.
Créditos:
EFE/EPA/ANDREW MEDICHINI / POOL

El papa León XIV reiteró que la Iglesia no está de acuerdo con la bendición formal de las parejas homosexuales o aquellas en situación irregular, pero subrayó que todas las personas pueden recibir una bendición, al responder a los periodistas en el vuelo de regreso de su gira por África.

Los medios presentes a bordo del vuelo desde Guinea Ecuatorial a Roma, le preguntaron por la reciente decisión del cardenal alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising, de autorizar la bendición de parejas homosexuales en su diócesis.

El pontífice estadounidense quiso destacar, antes que nada, que "la unidad o división de la iglesia no gira en torno a cuestiones sexuales. Tendemos a pensar que cuando la Iglesia habla de moralidad, el único tema es el sexual".

"En realidad, creo que existen cuestiones más importantes, como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres y la libertad religiosa, que tienen prioridad sobre ese tema en particular", añadió.

Pero entonces afirmó que "la Santa Sede ya se ha dirigido a los obispos alemanes y ha dejado claro que no está de acuerdo con la bendición formal de parejas homosexuales", más allá "de lo que el papa Francisco dijo específicamente al afirmar que todas las personas reciben bendiciones".

En 2023, la Congregación para la Doctrina de Fe, cuyo prefecto es el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, publicó el documento 'Fiducia Supplicans', en el que se acepta la posibilidad de bendecir a parejas "en situación irregular" o del mismo sexo pero sin equipararlas al matrimonio.

En el texto además se afirmaba que la bendición no se podrá ofrecer en un ritual preciso ni se impartirá a personas vestidas de boda.

La Iglesia africana expresó entonces de forma unánime su rechazo al documento y solicitó aclaraciones al papa Francisco.

"Cuando un sacerdote imparte una bendición al final de la misa, cuando el papa imparte una bendición al final de una gran celebración como la que tuvimos hoy, se bendice a todas las personas", aclaró hoy León XIV.

Y entonces, agregó, que la famosa expresión del papa Francisco de "todos, todos, todos", "es la expresión en la que cree la Iglesia de que todos son bienvenidos, todos están invitados, todos están invitados a seguir a Jesús y todos están invitados a buscar la conversión en sus vidas".

"Creo que este tema puede causar más desunión que unidad, y que deberíamos buscar maneras de construir nuestra unidad sobre Jesucristo y en lo que Jesucristo enseña", señaló.

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