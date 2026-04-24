Aida Victoria Merlano vuelve a ser muy comentada en redes sociales tras protagonizar varios momentos que han dado de qué hablar dentro del reality internacional La Mansión VIP en el que está participando actualmente.

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Desde su ingreso al formato, la creadora de contenido ha captado la atención de la audiencia, pero en las últimas horas su nombre se ha vuelto viral por una escena en particular que involucra a otro participante: Agustín Fernández.

Un acercamiento que encendió las redes

Según clips que circulan en plataformas como TikTok y X, Aida Victoria Merlano fue captada en una situación cercana con el influencer durante la noche. En las imágenes, ambos aparecen compartiendo risas, comentarios al oído y miradas cómplices mientras estaban acostados, lo que desató especulaciones entre los seguidores del programa.