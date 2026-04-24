Aida Victoria Merlano vuelve a ser muy comentada en redes sociales tras protagonizar varios momentos que han dado de qué hablar dentro del reality internacional La Mansión VIP en el que está participando actualmente.
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Desde su ingreso al formato, la creadora de contenido ha captado la atención de la audiencia, pero en las últimas horas su nombre se ha vuelto viral por una escena en particular que involucra a otro participante: Agustín Fernández.
Un acercamiento que encendió las redes
Según clips que circulan en plataformas como TikTok y X, Aida Victoria Merlano fue captada en una situación cercana con el influencer durante la noche. En las imágenes, ambos aparecen compartiendo risas, comentarios al oído y miradas cómplices mientras estaban acostados, lo que desató especulaciones entre los seguidores del programa.
Aunque no hay confirmación oficial de un romance, los internautas no tardaron en reaccionar y comenzar a teorizar sobre lo que podría estar ocurriendo entre los dos participantes.
El “shippeo” que no para de crecer
El fenómeno del “shippeo” —cuando los fans apoyan una posible relación— no se hizo esperar. En redes sociales, cientos de usuarios aseguran que Aida Victoria y Agustín “no se separan ni un minuto”, alimentando aún más los rumores de una conexión especial dentro de la casa.
Las interacciones entre ambos se han convertido en contenido viral, generando miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.
Detalles que avivan los rumores
A esto se suma un gesto que llamó especialmente la atención: el argentino le habría regalado un ramo de rosas a la influencer, un detalle que muchos interpretaron como una señal de interés romántico.
Por si fuera poco, también se viralizó un clip en el que la barranquillera habla de su compañero, describiéndolo como un hombre “caballeroso y servicial”, palabras que reforzaron la percepción de cercanía entre ambos.
Como suele ocurrir en este tipo de realities, las opiniones están divididas. Mientras algunos seguidores creen que se trata de una conexión genuina, otros consideran que podría ser parte de una estrategia para ganar protagonismo dentro del programa.