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Sara Corrales contó el tenso momento que vivió en su embarazo: ¿qué pasó con su bebé?

Jue, 23/04/2026 - 09:57
La actriz colombiana Sara Corrales reveló que su bebé tuvo dos vueltas del cordón umbilical en el cuello, una situación que encendió las alertas en su embarazo.
Sara Corrales revela complicación en su embarazo por cordón umbilical:
Créditos:
Redes sociales

La empresaria y actriz Sara Corrales compartió con sus seguidores detalles de esta complicación, que fue identificada hace aproximadamente un mes durante una revisión de rutina. En esa consulta, su ginecólogo le informó que la bebé, a quien llamará Mila, ya se encontraba en posición para nacer, pero con una condición que requería seguimiento.

“Lo que no les había contado era que la señorita tenía dos vueltas de cordón en el cuello… Nada grave, pero no era ideal llegar al parto con esas dos vueltas”, relató la actriz en sus redes sociales.

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Aunque no se trata de una condición necesariamente grave, sí puede influir en el desarrollo del parto. Según explicó Corrales, existe la posibilidad de que, si el cordón no tiene la longitud suficiente, sea necesario recurrir a una cesárea.

Ante este escenario, el equipo médico le recomendó realizar ejercicios específicos con el objetivo de modificar la posición del cordón y reducir riesgos.

Cambios en la evolución del embarazo

Semanas después, la actriz entregó una actualización sobre su estado. Según explicó, se presentó un avance positivo, aunque acompañado de un nuevo reto. “Mila se quitó una vuelta del cordón, lo cual es positivo, pero ahora se desencajó y está en diagonal”, contó.

Este cambio reduce parcialmente la preocupación inicial, pero implica que la bebé aún no se encuentra en la posición adecuada para un parto natural. Por ahora, la evolución del embarazo continúa bajo observación médica.

A pesar de la incertidumbre, Corrales se ha mostrado tranquila frente al proceso. “Estoy fluyendo como el agua. Va a pasar como tiene que pasar”, expresó, dejando claro que seguirá las recomendaciones de los especialistas.

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La actriz, de 40 años, ha compartido abiertamente su embarazo, incluyendo los desafíos que enfrentó para lograrlo. Esto ha generado cercanía con sus seguidores, quienes han reaccionado con mensajes de apoyo.

El nacimiento de su hija está previsto para mayo de 2026 en México, país donde reside junto a su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini. En sus redes sociales, Corrales también ha mostrado parte de los preparativos para la llegada de la bebé.

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