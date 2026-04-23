Sara Corrales revela complicación en su embarazo por cordón umbilical:

La empresaria y actriz Sara Corrales compartió con sus seguidores detalles de esta complicación, que fue identificada hace aproximadamente un mes durante una revisión de rutina. En esa consulta, su ginecólogo le informó que la bebé, a quien llamará Mila, ya se encontraba en posición para nacer, pero con una condición que requería seguimiento.

“Lo que no les había contado era que la señorita tenía dos vueltas de cordón en el cuello… Nada grave, pero no era ideal llegar al parto con esas dos vueltas”, relató la actriz en sus redes sociales.



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Aunque no se trata de una condición necesariamente grave, sí puede influir en el desarrollo del parto. Según explicó Corrales, existe la posibilidad de que, si el cordón no tiene la longitud suficiente, sea necesario recurrir a una cesárea.

Ante este escenario, el equipo médico le recomendó realizar ejercicios específicos con el objetivo de modificar la posición del cordón y reducir riesgos.