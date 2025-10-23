El reciente y polémico robo de las joyas de la Corona francesa en el Museo del Louvre de París ha conmocionado al mundo del arte y a Colombia. Entre las piezas sustraídas, destaca un collar de esmeraldas con 32 gemas colombianas, extraídas del municipio de Muzo, Boyacá, reconocido por producir las esmeraldas de mayor calidad a nivel mundial.

Este collar histórico fue un regalo del emperador Napoleón Bonaparte a su esposa, la emperatriz María Luisa de Austria, en 1810, y formaba parte del Tesoro Imperial francés, expuesto en la prestigiosa Galería Apolo del Louvre.

Detalles del robo millonario

El robo ocurrió el 19 de octubre y duró aproximadamente ocho minutos. Los ladrones ingresaron al museo a las 09:30 a.m. (07:30 GMT) usando un montacargas, rompieron una ventana con una sierra radial y accedieron a las vitrinas de las joyas. El botín incluyó nueve piezas del siglo XIX, cuyo valor fue estimado inicialmente en 96,4 millones de euros, ajustado luego a 88 millones de euros.

Según las autoridades francesas, los responsables serían ladrones experimentados y posiblemente extranjeros. Durante la huida, dejaron atrás la corona de una emperatriz de origen español, aunque resultó “dañada”.

Esmeraldas de Muzo: orgullo colombiano en manos de delincuentes

La Federación Colombiana de Esmeraldas (Fedesmeraldas) confirmó que las gemas del collar y los pendientes robados provienen de las minas de Muzo (Boyacá). Su presidente, Óscar Baquero, afirmó que este robo representa “un atentado contra el arte y la historia de la humanidad”, dado el valor cultural e histórico de estas piedras.

Las esmeraldas destacan por su color verde intenso “verde muzo”, su limpieza y su escasez de inclusiones, características que las convierten en las más apreciadas del mundo. Colombia, con una producción exportada de 127,5 millones de dólares en 2024, es líder mundial en esmeraldas finas.