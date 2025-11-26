Inicio
Mundo

Rusia advierte de que no hará concesiones en las negociaciones

Mié, 26/11/2025 - 09:50
Moscú valoró los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, pero aseguró que no aceptará retrocesos ni cambios en sus posiciones frente al conflicto en Ucrania.
Russian President Vladimir Putin during his meeting with Kyrgyz President Sadyr Japarov (not pictured) in Bishkek, Kyrgyzstan, 26 November 2025.
Créditos:
EFE/EPA/IGOR KOVALENKO

Rusia celebra los esfuerzos diplomáticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero no hará concesiones en las negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania, afirmó hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"No se puede hablar de concesión alguna, de ningún paso atrás en nuestras posturas respecto a los aspectos clave (...), incluyendo las planteadas en el contexto de la operación militar especial", dijo en rueda de prensa, según informó la agencia RIA Nóvosti.

El alto diplomático celebró "los esfuerzos de la Administración de Trump en la búsqueda de soluciones lógicas, desenlaces racionales".

"Las diversas versiones de este plan (de paz) son parte de las negociaciones", sostuvo.

Riabkov recordó que la posición de Rusia ha sido consecuente desde el principio y "se refiere a diversos aspectos de la situación actual, centrándose en gran medida en los motivos originales de la crisis que afrontamos desde hace mucho tiempo".

Se refirió a la cumbre de Alaska entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, como un punto de partida fundamental.

"Esta es la base a partir de la cual nos orientaremos cuando estudiemos y negociemos la versión que está actualmente o estará más adelante sobre la mesa", dijo.

El alto diplomático ruso llamó a todos los medios de prensa "a mostrar el máximo de responsabilidad" ante la avalancha de informaciones sobre diversas versiones de este plan y las filtraciones de conversaciones entre representantes de Rusia y Estados Unidos.

"Estamos justamente en el lapso de tiempo en que no podemos dejarnos llevar por las provocaciones", señaló.

Sobre las negociaciones entre Rusia y EE.UU. para mejorar las relaciones entre ambos países, aseveró que "hay suficientes problemas no resueltos en la interacción y el diálogo con Washington, pero estamos listos a continuar toda la agenda bilateral con la comprensión de que ésta se basará en el respeto a los intereses rusos".

"Pese al apoyo declarado por la actual Administración de EE.UU. al restablecimiento del diálogo con Rusia y el aparente avance hacia la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses, las acciones (de Washington) son bastante contradictorias", estimó.

Y mencionó que Washington "continúa suministrando armamento al régimen de Kiev, aunque ahora por cuenta de recursos financieros europeos", e "información de inteligencia".

Mundo
Rusia
Vladimir Putin
Donald Trump
Ucrania
