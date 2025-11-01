Inicio
Jamaica instalará hospitales de campaña tras huracán Melissa

Sáb, 01/11/2025 - 15:27
El ministro de Salud anunció hospitales de campaña y alertó sobre riesgos sanitarios tras el huracán Melissa.
Jamaica-hospitales-ayuda humanitaria
EFE

El ministro de Salud de Jamaica, Christopher Tufton, anunció este sábado la instalación de varios hospitales de campaña en las zonas más golpeadas por el huracán Melissa, que dejó al menos 19 muertos y severos daños en infraestructuras.

El primero se construirá en los terrenos del Hospital Black River, que quedó gravemente afectado. “Será un hospital totalmente equipado, para que los residentes tengan acceso a servicios de salud”, dijo Tufton.

Otros centros de campaña se establecerán con apoyo de España, India y Canadá, en hospitales de Falmouth, Savanna-la-Mar, Noel Holmes y Cornwall, todos con daños significativos.

El ministro también alertó sobre los riesgos de intoxicación alimentaria debido a la falta de refrigeración por los cortes eléctricos, y anunció el despliegue de 400 inspectores sanitarios desde el lunes.

Además, se realizarán controles de agua y desechos ante posibles brotes de leptospirosis y gastroenteritis tras las inundaciones. “Consumir alimentos contaminados puede ser mortal”, advirtió el funcionario.

Huracán
