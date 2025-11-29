El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia pública en la que pidió a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y tratantes de personas considerar el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como “cerrado en su totalidad”.
La advertencia, que generó inmediata reacción internacional, se interpreta como un endurecimiento de la postura de Washington frente a las operaciones aéreas en la región, en especial aquellas vinculadas al tráfico ilícito en corredores del Caribe y el norte de Suramérica.
Según reportó La Vanguardia, el mensaje de Trump llega en un momento de tensiones renovadas y sin que se hayan detallado medidas operativas adicionales, aunque expertos señalan que un cierre total requeriría coordinación con organismos como la OACI y países limítrofes.
Por ahora, no se han registrado afectaciones en vuelos comerciales, pero las aerolíneas mantienen un monitoreo constante ante posibles nuevas instrucciones del Gobierno estadounidense.