La advertencia, que generó inmediata reacción internacional, se interpreta como un endurecimiento de la postura de Washington frente a las operaciones aéreas en la región, en especial aquellas vinculadas al tráfico ilícito en corredores del Caribe y el norte de Suramérica.

Según reportó La Vanguardia, el mensaje de Trump llega en un momento de tensiones renovadas y sin que se hayan detallado medidas operativas adicionales, aunque expertos señalan que un cierre total requeriría coordinación con organismos como la OACI y países limítrofes.

Por ahora, no se han registrado afectaciones en vuelos comerciales, pero las aerolíneas mantienen un monitoreo constante ante posibles nuevas instrucciones del Gobierno estadounidense.