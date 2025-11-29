Inicio
Trump advierte cierre total del espacio aéreo venezolano

Sáb, 29/11/2025 - 09:10
El presidente estadounidense instó a evitar completamente el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela.
Créditos:
EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia pública en la que pidió a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y tratantes de personas considerar el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como “cerrado en su totalidad”.

La advertencia, que generó inmediata reacción internacional, se interpreta como un endurecimiento de la postura de Washington frente a las operaciones aéreas en la región, en especial aquellas vinculadas al tráfico ilícito en corredores del Caribe y el norte de Suramérica.

Según reportó La Vanguardia, el mensaje de Trump llega en un momento de tensiones renovadas y sin que se hayan detallado medidas operativas adicionales, aunque expertos señalan que un cierre total requeriría coordinación con organismos como la OACI y países limítrofes.

Por ahora, no se han registrado afectaciones en vuelos comerciales, pero las aerolíneas mantienen un monitoreo constante ante posibles nuevas instrucciones del Gobierno estadounidense.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Venezuela
Donald Trump
