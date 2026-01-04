Inicio
“Me suena bien”: Trump abre la puerta a operación militar en Colombia

Dom, 04/01/2026 - 21:01
El presidente de Estados Unidos lanzó una advertencia directa al mandatario colombiano, Gustavo Petro, y no descartó una misión similar a la realizada en Venezuela.
Fotografía de archivo del 10 de diciembre de 2025 que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en una reunión en Washington (EE.UU.).
Créditos:
EFE/ Aaron Schwartz / Pool ARCHIVO

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este domingo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de "fabricar cocaína", con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y añadió que está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse "otra misión de EE.UU." similar en Colombia, el republicano contestó: "a mí me suena bien eso".

Gobierno responde

Tras la sorpresiva respuesta por parte del mandatario estadounidense, el Gobierno Nacional no tardó en responder. Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga, quien señaló que ante las "amenazas e insultos", seguirán "respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional, con altura y responsabilidad".

De igual manera, invitó a "todas las cabezas de la institucionalidad colombiana (órganos de control, Fiscalía, Altas Cortes, Congreso de la República) a que se pronuncien públicamente ante las amenazas del gobierno americano en Colombia y tomen postura por la defensa del Estado colombiano y sus instituciones democráticas".

Colombia
Estados Unidos
Donald Trump
Gustavo Petro
Venezuela
