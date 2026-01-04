Gobierno responde

Tras la sorpresiva respuesta por parte del mandatario estadounidense, el Gobierno Nacional no tardó en responder. Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga, quien señaló que ante las "amenazas e insultos", seguirán "respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional, con altura y responsabilidad".

De igual manera, invitó a "todas las cabezas de la institucionalidad colombiana (órganos de control, Fiscalía, Altas Cortes, Congreso de la República) a que se pronuncien públicamente ante las amenazas del gobierno americano en Colombia y tomen postura por la defensa del Estado colombiano y sus instituciones democráticas".