David Ballén apuesta por el Senado con un llamado a unir a Colombia

En medio de un escenario político marcado por la polarización y el enfrentamiento ideológico, David Ballén, abogado y exconcejal de Bogotá, anunció su aspiración al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario, con una propuesta centrada en el diálogo, la unión nacional y la seriedad en el ejercicio legislativo.

En entrevista con Kienyke.com, Ballén explicó las razones que lo llevaron a dar el salto del Concejo de Bogotá al Congreso y expuso sus principales banderas políticas.

Según el candidato, su decisión de aspirar al Senado responde a la compleja coyuntura social y política que atraviesa el país. “Siento que este no es un momento para quedarse quieto. Quienes conocemos el ejercicio público tenemos la responsabilidad de actuar y aportar soluciones”, afirmó.

Para Ballén, Colombia ha sido llevada a un “juego de extremos” que ha profundizado la división social y ha limitado la posibilidad de construir consensos alrededor de las verdaderas necesidades ciudadanas.

El aspirante explicó que su llegada al Frente Amplio Unitario obedece a una afinidad con un proyecto político que, asegura, no se rige por caudillismos ni decisiones a dedo.

“Nunca he sido de extremos ideológicos. El Frente Amplio es un espacio de reconciliación donde cabemos todos y donde es la gente la que decide en las urnas”, señaló, destacando la diversidad de la lista y la ausencia de imposiciones internas.

Para Ballén, una de las principales metas de su eventual paso por el Senado será contribuir a desescalar la confrontación política. “Colombia no es un partido de fútbol donde uno gana y el otro pierde. Aquí seguimos perdiendo los mismos de siempre”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la práctica de hundir proyectos sociales únicamente por provenir de sectores contrarios.

En relación con su experiencia como concejal, Ballén reconoció que el control político ha sido subestimado y, en muchos casos, cooptado por intereses burocráticos. Aseguró que desde el Congreso buscará ejercer un control político técnico, objetivo y sin intereses particulares, que permita trasladar de manera directa las necesidades ciudadanas a quienes toman las decisiones administrativas en el país.

Asimismo, admitió que uno de los errores recurrentes en los cuerpos colegiados es la realización de debates extensos sin resultados concretos. “No se trata de lucirse en cámaras, sino de lograr cambios reales en la política pública”, indicó, subrayando su intención de promover debates con sustento jurídico y técnico.

Entre sus principales propuestas, Ballén mencionó un control más estricto a las finanzas públicas de los municipios de menores categorías, así como ajustes al modelo de seguridad en grandes ciudades. En ese sentido, planteó la posibilidad de que capitales como Bogotá, Medellín y Cali cuenten con mayores herramientas para fortalecer su pie de fuerza, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

Finalmente, el candidato hizo un llamado al próximo gobierno y al Congreso para tender puentes de diálogo, independientemente de la orientación política que resulte elegida.

“Las reformas sociales no pertenecen a un partido, sino a los colombianos”, afirmó. Ballén invitó a la ciudadanía a participar en las elecciones del próximo 8 de marzo y a votar “por ideas, propuestas técnicas y personas con experiencia”, recordando que en el tarjetón del Senado aparecerá con el número 37 del Frente Amplio Unitario.

