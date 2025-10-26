El ministro del Interior, Armando Benedetti, realizó su primer pronunciamiento al cierre de la jornada electoral, denunciando múltiples irregularidades durante la consulta popular del Pacto Histórico.

“Redujeron las mesas de votación, los puestos y no hubo material electoral suficiente; en varias partes se acabaron los tarjetones. Eso nunca había pasado”, afirmó Benedetti durante su intervención hacia las cuatro de la tarde.

Según el ministro, estos problemas no se habían presentado en elecciones anteriores y ponen en evidencia una falla de organización en el proceso electoral, que debió haberse previsto y corregido con anticipación.

Lea también: La matemática del Pacto: ¿cuántos votos necesita en su consulta?

Benedetti insistió en que la falta de material y la reducción de puntos de votación afectaron la participación ciudadana y podrían generar dudas sobre la transparencia de la jornada.

El ministro anunció que se recibirán los informes oficiales de las irregularidades ocurridas a lo largo del día para determinar responsabilidades y garantizar que situaciones similares no se repitan en futuras consultas.

La consulta popular del Pacto Histórico, que definía parte de las listas y apoyos internos de la coalición, se desarrolló en medio de denuncias por problemas logísticos y falta de garantías en distintos puntos del país.