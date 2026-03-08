La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que durante la jornada de las elecciones al Congreso de Colombia 2026 se recibieron reportes de posibles irregularidades en 449 municipios de 22 departamentos del país, según su segundo informe de observación electoral.

De acuerdo con la organización, los reportes ciudadanos fueron registrados a través de la plataforma Pilas con el Voto, que permite denunciar irregularidades durante el desarrollo de los comicios. Con corte a las 3:00 de la tarde, se habían recibido 449 reportes provenientes de 151 municipios, además de ocho reportes adicionales desde el exterior.

Problemas con jurados de votación y procedimientos

El informe señala que el 39 % de los reportes está relacionado con incumplimientos en los procedimientos por parte de algunos jurados de votación, entre ellos la entrega incorrecta de tarjetas electorales, el uso de teléfonos celulares durante la jornada o la ausencia de jurados en determinados puestos.

También se reportaron casos en los que algunos ciudadanos se negaron a realizar el control biométrico. Estas situaciones se presentaron principalmente en ciudades como Bogotá, Ibagué, Cartagena, Medellín y Tumaco.

Irregularidades por propaganda electoral

Otro 30 % de los reportes corresponde a irregularidades relacionadas con propaganda electoral, como la presencia de material de campaña cerca de los puestos de votación, actos de proselitismo político durante la jornada o el uso indebido de bases de datos para enviar mensajes de campaña.

Según la MOE, estos casos se concentraron principalmente en Bogotá, Pereira, Popayán, Medellín, Valledupar e Ibagué.

Alertas sobre compra de votos y presiones al elector

El informe también advierte que el 26 % de los reportes corresponde a posibles afectaciones a la libertad del voto, entre ellas presuntas entregas de dinero o dádivas, presiones para inducir el sentido del voto o acompañamiento indebido dentro de los cubículos electorales.

También se registraron casos en los que ciudadanos tomaron fotografías a su voto, una práctica que podría utilizarse para verificar el sentido del sufragio en esquemas de compra de votos.

Las ciudades con mayor número de reportes en esta categoría incluyen Cartagena, Bogotá, Cali, Ibagué, Barranquilla y Manizales.

Llamado a los partidos por la entrega de avales

La MOE también hizo un llamado a los partidos políticos para que fortalezcan sus procesos de selección de candidatos y asuman mayor responsabilidad ética en la entrega de avales, luego de que durante la jornada electoral se registraran 71 detenciones relacionadas con 38 casos de incautación de dinero en efectivo.

Para la organización, este tipo de hechos resultan preocupantes para la transparencia del proceso democrático.

Puestos de votación trasladados por lluvias

El informe también señala que 27 puestos de votación fueron trasladados debido a la temporada de lluvias, lo que afectó a más de 77.000 ciudadanos habilitados para votar en diferentes municipios del país.