A las 4:00 de la tarde de este domingo se cerraron oficialmente las urnas en Colombia tras la jornada de elecciones legislativas 2026, en la que millones de ciudadanos acudieron a las mesas de votación para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

Con el cierre de los puestos de votación comienza ahora el proceso de preconteo de votos, que permitirá conocer las primeras tendencias de los resultados en las elecciones al Congreso.

Durante toda la jornada, autoridades electorales y de seguridad realizaron monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar el normal desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, los primeros resultados del preconteo comienzan a conocerse pocos minutos después del cierre de las urnas, una vez los jurados de votación inician el conteo manual de los votos depositados en cada mesa.

Este preconteo es un proceso preliminar que permite tener una aproximación rápida a las tendencias de votación entre las diferentes listas y candidatos que aspiran a ocupar una curul en el Congreso.

Posteriormente se realizará el escrutinio oficial, el procedimiento mediante el cual las autoridades electorales revisan las actas y consolidan los resultados definitivos que determinarán la composición del nuevo Congreso de la República.

Las elecciones legislativas son uno de los momentos políticos más importantes del país, ya que definen el equilibrio de fuerzas en el Senado y la Cámara para los próximos años.

Durante la jornada también se reportaron denuncias por posibles irregularidades electorales, las cuales están siendo verificadas por las autoridades competentes.

Con las urnas cerradas y el conteo en marcha, Colombia entra ahora en la fase decisiva de la jornada electoral: conocer quiénes serán los nuevos senadores y representantes a la Cámara elegidos en las elecciones 2026.