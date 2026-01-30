Juan Fernando Cristo irá a la consulta presidencial del Frente por la Vida

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo anunció que participará en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo, un mecanismo en el que confluyen sectores de izquierda y centroizquierda y en el que se medirá, entre otros aspirantes, con el senador Iván Cepeda, quien figura como uno de los favoritos en las encuestas.

El anuncio fue realizado durante la asamblea nacional de En Marcha, el movimiento político que lidera Cristo, en la que se decidió de manera unánime participar en este escenario de definición presidencial. “El partido ha definido democráticamente su participación en una consulta presidencial. En Marcha ha decidido participar en la consulta y en la coalición del Frente por la Vida”, aseguró el exministro ante sus copartidarios.

Una coalición más allá de la izquierda

Cristo explicó que su participación en la consulta estará condicionada a un acuerdo político que garantice una coalición de Gobierno “amplia, plural e incluyente”, que no se limite exclusivamente a sectores de izquierda. Según el exfuncionario, el objetivo es representar también a la centroizquierda y dar espacio al reformismo moderno, la socialdemocracia y el liberalismo del siglo XXI.

“Vamos al Frente por la Vida con nuestras banderas, con coincidencias y también con grandes diferencias con los voceros de la izquierda. Esta coalición se dirimirá en las urnas el próximo 8 de marzo y vamos a dar el batacazo y ganar esa consulta para liderarla”, afirmó Cristo, dejando clara su intención de convertirse en el candidato presidencial de ese bloque.

Apoyo a reformas y críticas a la paz total

Durante su intervención, el exministro manifestó su respaldo a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque marcó distancia frente a algunas de sus principales políticas. En particular, cuestionó la estrategia de paz total, al considerar que “no salió bien” y que requiere ajustes profundos.

No obstante, Cristo reiteró su compromiso con la implementación integral del Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en 2016 con las Farc, al que calificó como un pilar fundamental para la estabilidad institucional y la reconciliación del país.

Economía, política exterior y reformas

El líder de En Marcha defendió la libre empresa, siempre que esté acompañada de responsabilidad jurídica y social, y planteó la necesidad de un reformismo ordenado que permita tramitar los cambios estructurales con diálogo, concertación y sentido de país.

En materia internacional, abogó por una política exterior “madura, soberana y responsable”, que dialogue con el mundo sin dogmatismos ni improvisaciones, y que priorice una relación sólida con Estados Unidos y los países vecinos.

Un desafío personal y político

Cristo calificó su aspiración presidencial como el mayor desafío de su vida política. “Me he preparado para este momento; conozco este país, sus dolores y sus esperanzas. Colombia no está para improvisaciones, para populismos ni para autoritarismos”, señaló.

Finalmente, afirmó que su candidatura buscará aprender de los errores del pasado para sacar adelante las reformas sociales sin profundizar la polarización. “No estamos condenados a los extremos ni a la división. Este país necesita más y mejores reformas en los próximos cuatro años y las vamos a liderar desde En Marcha”, concluyó.