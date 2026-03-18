América Latina, el Caribe y África pueden "ofrecer soluciones al mundo" si actúan de forma conjunta, afirmó este miércoles la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, al instalar en Bogotá el Foro de Alto Nivel CELAC-África, un espacio que busca fortalecer la cooperación birregional en medio de un contexto global en transformación.

"Entre África y América Latina sumamos más de 2.000 millones de personas (…) El sur global hoy puede ofrecer soluciones al mundo", afirmó Márquez, al destacar el potencial de ambas regiones para incidir en la agenda internacional.

La vicepresidenta señaló que el foro representa una "oportunidad histórica" para avanzar en la reconexión entre regiones que, pese a sus vínculos culturales y humanos, aún enfrentan barreras estructurales.

En ese sentido, sostuvo que es necesario transformar los antiguos vínculos marcados por la violencia en nuevas rutas de integración y dignidad. "Nuestra propuesta es que esas rutas que un día fueron para traficar seres humanos hoy se vuelvan rutas de libertad para dignificar la vida de nuestros pueblos", dijo Márquez, quien además planteó la necesidad de impulsar conexiones marítimas y aéreas directas entre el puerto de Cartagena de Indias y el de Tema, en Ghana.

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Una alianza en un mundo en transformación

El encuentro, que se celebrará hasta este sábado 21 de marzo, gira alrededor de tres ejes principales: la cooperación sur-sur, las reparaciones históricas y la justicia étnico-racial, y el comercio y las inversiones. Todo ello, con miras a avanzar hacia una cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Africana.

En la misma línea, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, advirtió que el mundo atraviesa una ruptura del orden internacional, lo que exige una mayor articulación entre las regiones del sur global.

"Nos convoca un momento decisivo (…) para tener una voz más unida en el mundo", señaló la ministra, quien destacó que Colombia ha priorizado el fortalecimiento de los vínculos con África como uno de los ejes de su política exterior.

Villavicencio subrayó, además, que el país ha desarrollado más de 1.200 iniciativas de cooperación en la última década, beneficiando a más de 80 países, lo que posiciona a Colombia como un actor relevante entre las naciones en desarrollo.

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Soluciones propias a desafíos comunes

La directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), Alexandra Palencia, afirmó que el diálogo birregional busca "construir desde el Sur Global soluciones propias a desafíos comunes" y consolidar la cooperación como una herramienta capaz de traducir prioridades en acciones concretas.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Martín Clavijo, enfatizó que el reto no es "cooperar más, sino cooperar mejor" en un contexto internacional fragmentado y polarizado. Además, advirtió que, sin una voluntad política sostenida, el potencial de esta alianza podría diluirse.

A su turno, el jefe de la división de sostenibilidad ambiental de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (Auda-Nepad), Mamadou Moussa Diakhité, destacó el valor del encuentro como un espacio para construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. También citó ejemplos de cooperación con Colombia en áreas como la economía azul y la agricultura sostenible. EFE