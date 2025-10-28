La política colombiana volvió a encenderse en redes sociales. Un fuerte intercambio de mensajes entre Claudia López y Vicky Dávila se volvió tendencia en la mañana de este martes, en medio de la creciente polarización por las elecciones presidenciales de 2026, en las que ambas figuran como precandidatas.

Claudia López arremete contra la derecha

Todo comenzó cuando Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que criticó duramente a la derecha política y aseguró que su sector —al que definió como “las familias de verdad y de las regiones”— ganará los próximos comicios.

“Por este nivel de desconexión y arrogancia es que vamos a ganar. Esta derecha uribista, arrogante, ciega, sorda y habladora no se representa sino a sí misma, sus clubes, partidos tradicionales y burbujas”, escribió López. “Nosotros, las familias de verdad, enderezaremos el rumbo. Haremos las transformaciones sociales que necesita Colombia con acuerdos y sin corrupción”, añadió.

Su mensaje fue interpretado como una defensa a la izquierda moderada y una crítica directa al uribismo, lo que generó múltiples reacciones tanto a favor como en contra.

Vicky Dávila responde y la acusa de alinearse con Petro

La periodista y también precandidata Vicky Dávila respondió de inmediato al mensaje, sugiriendo que López estaría apoyando al presidente Gustavo Petro y a su posible sucesor dentro del Pacto Histórico.

“Parece que el candidato de Claudia López es Iván Cepeda. El mismo de Petro. Claudia es Petro”, escribió Dávila, en un trino que rápidamente superó los mil compartidos.

La respuesta reavivó los rumores sobre posibles alianzas entre sectores del progresismo de centro y la izquierda más radical.

“Vos ya fracasaste en todo”: la dura réplica de Claudia López

La exalcaldesa no tardó en reaccionar. Con un tono más confrontacional, Claudia López respondió directamente a la periodista con un mensaje que rápidamente se volvió viral:

“Vicky, eres otra de esas monas arribistas y desconectadas como las del video. Ni manipulando portadas ni repitiendo mentiras saldrás de la caída en picada que estás. Derrotaré al candidato de Petro, Iván Cepeda, y al de Uribe. Vos ya fracasaste en todo. Solo quedaste para cotorra”.