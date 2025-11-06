La participación de Gustavo Petro en la COP30, celebrada en Brasil, estuvo marcada por un discurso donde el mandatario colombiano dirigió serias críticas hacia Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El detonante fue la no asistencia del jefe de Estado norteamericano a la cumbre ambiental, situación que Petro consideró una afrenta hacia los esfuerzos multilaterales por enfrentar la crisis climática.

“Trump está contra la humanidad al no venir aquí… Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor”, afirmó con contundencia.

Petro defiende el progresismo enfocado en la vida

En su intervención, el presidente colombiano expuso que su visión política se basa en la protección de la vida y rechazó cualquier concepto de progresismo vinculado a energías fósiles.

“No hay un progresismo fósil… conducir a la humanidad hacia la vida es la verdadera bandera”, manifestó.

Además, presentó una iniciativa económica orientada a transformar a América Latina y el Caribe mediante 500.000 millones de dólares, recursos que —según indicó— podrían venir del mundo árabe, China, Europa e incluso Estados Unidos, con el fin de activar el potencial regional.

Crisis diplomática entre Petro y Trump

Las declaraciones del mandatario colombiano se dan en un contexto de crecientes tensiones bilaterales. En fechas recientes, Donald Trump acusó a Petro de ser ‘líder del narcotráfico’, al tiempo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió incluir al presidente colombiano en la lista Clinton, herramienta financiera que identifica a los narcotraficantes más peligrosos.

Petro respondió mediante un mensaje publicado en X:

“Lo que hizo Trump contra mí y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación”.