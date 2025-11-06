Inicio
Tendencias

Revelan tráiler de la película sobre Michael Jackson

Jue, 06/11/2025 - 16:12
Jaafar Jackson, sobrino del ‘rey del pop’, protagoniza la esperada película que llegará a cines en abril de 2026 bajo la dirección de Antoine Fuqua.
Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, demostró en las primeras imágenes del biopic que protagoniza sobre su tío que es capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile del 'rey del pop'.
Créditos:
EFE/ Glen Wilson/lionsgate

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, demostró en las primeras imágenes del biopic que protagoniza sobre su tío que es capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile del 'rey del pop'.

Poco más de un minuto de imágenes sirven para confirmar que Jaafar Jackson, de 29 años e hijo de Jermaine Jackson, es el digno heredero de la saga familiar.

Colombiano-estadounidense (su madre es de Bogotá), Jackson debuta como actor en esta película, dirigida por Antoine Fuqua, que llegará a las salas el 24 de abril de 2026, según informó este jueves un comunicado de Universal Pictures.

Las primeras imágenes de esta esperada película muestran a un joven Michael Jackson en un estudio de grabación junto a Quincy Jones mientras suena 'Wanna Be Startin' Somethin' uno de los grandes éxitos del mítico álbum 'Thriller' (1982).

En el tráiler se pueden ver a Jaafar Jackson transformado en su tío en diversos momentos, desde actuaciones en grandes estadios al videoclip de 'Thriller', o haciendo el famoso paso de baile 'moonwalk' sobre un escenario.

Junto a Jaafar Jackson están Kendrick Sampson como Quincy Jones; Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson John Branca; Colman Domingo como el patriarca, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana LaToya Jackson, Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy, o Kat Graham como Diana Ross.

"Michael' es "el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido", resalta Universal en el comunicado.

La película muestra desde el descubrimiento del talento de Michael Jackson como líder de los Jackson Five hasta su conversión "en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento".

Mundo
Cine
Michael Jackson
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Continúa rifirrafe entre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado
Violeta Bergonzi Valentina Taguado
Violeta Bergonzi envió una indirecta que muchos tomaron como respuesta a la riña con Valentina Taguado, su compañera en MasterChef.
Fútbol
Ministerio del Trabajo investiga a Deportivo Pereira por deudas laborales
Deportivo Pereira
La Dirección Territorial de Risaralda confirmó la apertura de una investigación administrativa sancionatoria contra el club matecaña.
Colombia
Altas cortes rinden homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia
Personas caminan frente al Palacio de Justicia este jueves en Bogotá (Colombia).
A 40 años del holocausto, las altas cortes realizarán un acto solemne en memoria de las víctimas y en defensa de la independencia judicial.
Tendencias
Revelan tráiler de la película sobre Michael Jackson
Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, demostró en las primeras imágenes del biopic que protagoniza sobre su tío que es capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile del 'rey del pop'.
Jaafar Jackson, sobrino del ‘rey del pop’, protagoniza la esperada película que llegará a cines en abril de 2026 bajo la dirección de Antoine Fuqua.
Kien Opina
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 06/11/2025 - 14:13
El Frente Amplio es lo mismo de hoy
Ricardo Felipe Herrera
Heidy Sánchez Barreto
Jue, 06/11/2025 - 14:04
Consejos Locales Juventud: el verdadero análisis sobre la unidad
Heidy Sánchez Barreto
Mario Huertas
Jue, 06/11/2025 - 11:16
La antesala a la toma del poder
Mario Huertas
César Mauricio Rodríguez
Jue, 06/11/2025 - 09:36
Cuidar la Policía
César Mauricio Rodríguez