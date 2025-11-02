El fútbol europeo mantiene su supremacía financiera. De acuerdo con el más reciente informe de Transfermarkt, los clubes más valiosos del mundo en 2025 reflejan el dominio de las grandes ligas, especialmente la Premier League, que ubica seis equipos dentro del top 10.

1. Real Madrid CF (España – LaLiga): 1.400 millones de euros

El Real Madrid conserva el primer lugar del mundo con una plantilla estelar y bajo la dirección técnica de Xabi Alonso. Con figuras como Jude Bellingham, Vinícius Jr. y el francés Kylian Mbappé, el conjunto blanco reafirma su poder deportivo y económico, consolidándose como el club más valioso del planeta.

2. Arsenal FC (Inglaterra – Premier League): 1.310 millones de euros

El proyecto de Mikel Arteta sigue rindiendo frutos. Con Bukayo Saka, Martin Ødegaard y William Saliba como pilares, los ‘Gunners’ se consolidan como una potencia europea tanto en rendimiento como en valor de mercado.

3. Manchester City FC (Inglaterra – Premier League): 1.210 millones de euros

El equipo de Pep Guardiola se mantiene entre los más poderosos pese a los cambios en su plantilla. Hoy, su valor se sustenta en nombres como Erling Haaland, Phil Foden y el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quien se convirtió en una de las incorporaciones más costosas del club.

4. Liverpool FC (Inglaterra – Premier League): 1.150 millones de euros

El Liverpool sigue siendo una de las marcas más sólidas del fútbol inglés. Con Mohamed Salah, Florian Wirtz y Alexander Isak como referentes, el conjunto de Anfield apuesta por una mezcla de talento y renovación para mantenerse entre los grandes.

5. Paris Saint-Germain FC (Francia – Ligue 1): 1.150 millones de euros

El PSG continúa entre los clubes más valiosos pese a los ajustes en su plantilla. Sus principales figuras son Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y el joven talento Désiré Doué, una de las promesas más destacadas del fútbol francés.

6. Chelsea FC (Inglaterra – Premier League): 1.140 millones de euros

Con una nómina joven y ambiciosa, el Chelsea busca recuperar protagonismo en Europa. El valor del club se apoya en futbolistas como Enzo Fernández, Cole Palmer y Moisés Caicedo, quienes lideran el nuevo ciclo ‘blue’.

7. FC Barcelona (España – LaLiga): 1.110 millones de euros

El Barcelona, ahora bajo la dirección de Hansi Flick, mantiene su peso global. Destacan Pedri, Raphinha y Lamine Yamal, la joya de 17 años que se ha convertido en símbolo de la nueva era del club catalán.

8. Bayern Múnich (Alemania – Bundesliga): 951,6 millones de euros

El conjunto bávaro continúa entre los más valiosos del mundo. Con Harry Kane, Luis Díaz y Joshua Kimmich, el Bayern refuerza su poder ofensivo y demuestra su consistencia tanto en la Bundesliga como en Europa.

9. Tottenham Hotspur FC (Inglaterra – Premier League): 920,6 millones de euros

El Tottenham cierra un año histórico con un plantel renovado que combina juventud y talento. Sobresalen Xavi Simons, Mohammed Kudus y el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, piezas clave del proyecto londinense.

10. Newcastle United FC (Inglaterra – Premier League): 751,8 millones de euros

El Newcastle completa el top 10 con una nómina en crecimiento. Figuras como Nick Woltemade, el portero Nick Pope y el brasileño Bruno Guimarães mantienen al club entre los más prometedores de la Premier League.