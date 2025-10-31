Ningún país es libre si oculta la pobreza para parecer próspero

En Colombia existe el Pacto del Silencio para hacer invisibles a los pobres. El primer gran honor social de la política y de la economía es combatir la pobreza. Tapar la pobreza es una censura y es desnudar el fracaso ético del poder político y económico. La nación que oculta a los pobres se engaña a sí misma. Lo único visible al final de las promesas incumplidas de los políticos es la pobreza.

A muchos les disgusta que se haga pública la pobreza porque hace visibles las causas estructurales de la desigualdad. A quienes hacen públicas las necesidades de los pobres les dicen populistas; cuando realmente, el verdadero populista es el que promete prosperidad ocultando la miseria y el dolor de los pobres. No hay populismo en querer hacer justicia, hay humanismo. No es humano tapar la pobreza.

Invisibilizar a los pobres no borra su existencia, solo oscurece la mente de la nación que siente miedo de mirarse al espejo que muestra la pobreza en carne viva. Hablar de los pobres es como encender una luz brillante en un salón de espejos donde la realidad se desnuda y nada esconde. Invisibilizar la pobreza es aceptar, sin actuar, la desgracia y la injusticia.

En la estética de la hipocresía social, la palabra pobre se suplanta por: vulnerable, o beneficiario, o en proceso de inclusión. Si se oculta la pobreza, desaparece la grandeza de servir; mueren las bellas virtudes como generosidad, compasión, solidaridad, misericordia. La pobreza visible convoca a la solidaridad y a la acción. Que no nos avergüence la pobreza; que nos avergüence la indiferencia.

La pobreza no es una vergüenza del pueblo; es un fracaso del Estado. La prosperidad no consiste en negar la herida social, sino en trabajar para sanarla.

La democracia no se mide en votos, se mide en calidad de las vidas humanas. Cuando los pobres son invisibles, la democracia es un espacio vacío. Nombrarlos, mostrarlos, escucharlos, abrirles oportunidades, es un acto político y ético; es reconocer que la sociedad no puede ser justa mientras las heridas sociales sigan en carne viva.

Ocultar la pobreza no elimina la miseria, la hace invisible para aparentar que el sistema funciona bien. Tapar a los pobres es convertir el dolor de la gente en una fría estadística, y es eternizar la pobreza.

Ninguna nación se puede llamar libre si tiene que esconder a los pobres para parecer próspera.