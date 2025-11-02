Inicio
Tendencias

Los cinco disfraces de Halloween más buscados en Google este 2025

Dom, 02/11/2025 - 17:12
Personajes del universo KPop Demon Hunters dominaron las búsquedas de Halloween este año, marcando tendencia con peinados, colores y atuendos inspirados en el anime y la cultura pop asiática.
Calabaza de Halloween
Créditos:
Pixabay

El universo de KPop Demon Hunters se convirtió en la mayor fuente de inspiración para Halloween 2025. Según los datos de Google Trends, los cinco disfraces más buscados del año pertenecen a los personajes principales de esta saga animada, que combina el estilo del K-pop con la fantasía de los cazadores de demonios.

Rumi encabeza la lista como el disfraz más popular del año. Las búsquedas de términos como dragon braid y purple hair (trenza de dragón y cabello morado) alcanzaron niveles récord, convirtiéndose en las referencias más usadas por quienes intentaron recrear su look.

Rumi Demon Hunters
Créditos:
IGN Latinoamérica

En el segundo lugar está Zoey, otro personaje de la serie, reconocida por su peinado de space buns (moños espaciales), que también fue tendencia durante toda la temporada.

Zoey
Créditos:
Netflix

Mira ocupa el tercer puesto con su icónica pink wig (peluca rosada) y su yellow skirt (falda amarilla), una combinación que dominó las redes sociales y los tutoriales de maquillaje.

Mira
Créditos:
Netflix

El cuarto lugar lo ocupa Jinu, el “demonio” más popular del universo KPop Demon Hunters, que se consolidó como el disfraz más buscado entre los fans del anime y la estética urbana coreana.

Jinu
Créditos:
Netflix

Finalmente, Baby Saja cierra el top cinco con su característico pink argyle sweater (suéter rosado con rombos). Las búsquedas de este atuendo alcanzaron el punto más alto en más de 12 años, reflejando la influencia del personaje entre los jóvenes y creadores de contenido.

Baby Saja
Créditos:
Reddit
Mundo
Halloween
