El universo de KPop Demon Hunters se convirtió en la mayor fuente de inspiración para Halloween 2025. Según los datos de Google Trends, los cinco disfraces más buscados del año pertenecen a los personajes principales de esta saga animada, que combina el estilo del K-pop con la fantasía de los cazadores de demonios.

Rumi encabeza la lista como el disfraz más popular del año. Las búsquedas de términos como dragon braid y purple hair (trenza de dragón y cabello morado) alcanzaron niveles récord, convirtiéndose en las referencias más usadas por quienes intentaron recrear su look.