El universo de KPop Demon Hunters se convirtió en la mayor fuente de inspiración para Halloween 2025. Según los datos de Google Trends, los cinco disfraces más buscados del año pertenecen a los personajes principales de esta saga animada, que combina el estilo del K-pop con la fantasía de los cazadores de demonios.
Rumi encabeza la lista como el disfraz más popular del año. Las búsquedas de términos como dragon braid y purple hair (trenza de dragón y cabello morado) alcanzaron niveles récord, convirtiéndose en las referencias más usadas por quienes intentaron recrear su look.
En el segundo lugar está Zoey, otro personaje de la serie, reconocida por su peinado de space buns (moños espaciales), que también fue tendencia durante toda la temporada.
Mira ocupa el tercer puesto con su icónica pink wig (peluca rosada) y su yellow skirt (falda amarilla), una combinación que dominó las redes sociales y los tutoriales de maquillaje.
El cuarto lugar lo ocupa Jinu, el “demonio” más popular del universo KPop Demon Hunters, que se consolidó como el disfraz más buscado entre los fans del anime y la estética urbana coreana.
Finalmente, Baby Saja cierra el top cinco con su característico pink argyle sweater (suéter rosado con rombos). Las búsquedas de este atuendo alcanzaron el punto más alto en más de 12 años, reflejando la influencia del personaje entre los jóvenes y creadores de contenido.