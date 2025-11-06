Inicio
Regiones

Cundinamarca recreará sus ecosistemas en el parque Simón Bolívar

Jue, 06/11/2025 - 15:59
Los visitantes podrán vivir una experiencia inmersiva con avistamiento virtual del oso de anteojos y la rana dorada en el Parque Simón Bolívar
Corazón natural de Colombia
Créditos:
Cortesía: Cundinamarca Fest

El Cundinamarca Fest 2025, que se realizará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, transportará a los visitantes a los principales ecosistemas del departamento a través del pabellón Cundinamarca Biodiversa, una experiencia sensorial que permitirá el avistamiento virtual de especies emblemáticas como el oso de anteojos y la rana dorada. Esta iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca busca demostrar por qué el departamento es considerado el corazón ambiental de Colombia, combinando tecnología inmersiva y educación ambiental en un espacio de 150.000 metros cuadrados.

La experiencia incluirá estaciones de avistamiento virtual donde, mediante tecnología de realidad aumentada, se podrá observar la fauna nativa en su hábitat natural, incluyendo especies difíciles de avistar en libertad como el oso de anteojos, el venado de cola blanca y la rana dorada, esta última considerada un tesoro de la biodiversidad cundinamarquesa.

Complementando esta experiencia inmersiva, el festival contará con un vivero vivo donde los visitantes podrán conocer y adquirir plantas ornamentales, árboles nativos y flores emblemáticas del territorio. Este espacio funcionará como un jardín educativo sobre la flora regional y las prácticas de sostenibilidad ambiental.

El enfoque en la biodiversidad refuerza el posicionamiento de Cundinamarca como destino de turismo natural y responde a la necesidad de educar sobre la conservación de los recursos hídricos y forestales del departamento, que abastecen a buena parte de la región central del país.

 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Cundinamarca
Medio ambiente
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
La retoma del Palacio de Justicia: 28 horas de horror en Bogotá
La noche de la retoma del Palacio de Justicia
Durante 28 horas, el Ejército retomó el Palacio de Justicia en una operación que dejó casi cien muertos y una herida abierta en la historia de Colombia.
Entretenimiento
Continúa rifirrafe entre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado
Violeta Bergonzi Valentina Taguado
Violeta Bergonzi envió una indirecta que muchos tomaron como respuesta a la riña con Valentina Taguado, su compañera en MasterChef.
Fútbol
Ministerio del Trabajo investiga a Deportivo Pereira por deudas laborales
Deportivo Pereira
La Dirección Territorial de Risaralda confirmó la apertura de una investigación administrativa sancionatoria contra el club matecaña.
Colombia
Altas cortes rinden homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia
Personas caminan frente al Palacio de Justicia este jueves en Bogotá (Colombia).
A 40 años del holocausto, las altas cortes realizarán un acto solemne en memoria de las víctimas y en defensa de la independencia judicial.
Kien Opina
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 06/11/2025 - 14:13
El Frente Amplio es lo mismo de hoy
Ricardo Felipe Herrera
Heidy Sánchez Barreto
Jue, 06/11/2025 - 14:04
Consejos Locales Juventud: el verdadero análisis sobre la unidad
Heidy Sánchez Barreto
Mario Huertas
Jue, 06/11/2025 - 11:16
La antesala a la toma del poder
Mario Huertas
César Mauricio Rodríguez
Jue, 06/11/2025 - 09:36
Cuidar la Policía
César Mauricio Rodríguez