Cundinamarca recreará sus ecosistemas en el parque Simón Bolívar

El Cundinamarca Fest 2025, que se realizará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, transportará a los visitantes a los principales ecosistemas del departamento a través del pabellón Cundinamarca Biodiversa, una experiencia sensorial que permitirá el avistamiento virtual de especies emblemáticas como el oso de anteojos y la rana dorada. Esta iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca busca demostrar por qué el departamento es considerado el corazón ambiental de Colombia, combinando tecnología inmersiva y educación ambiental en un espacio de 150.000 metros cuadrados.

La experiencia incluirá estaciones de avistamiento virtual donde, mediante tecnología de realidad aumentada, se podrá observar la fauna nativa en su hábitat natural, incluyendo especies difíciles de avistar en libertad como el oso de anteojos, el venado de cola blanca y la rana dorada, esta última considerada un tesoro de la biodiversidad cundinamarquesa.

Complementando esta experiencia inmersiva, el festival contará con un vivero vivo donde los visitantes podrán conocer y adquirir plantas ornamentales, árboles nativos y flores emblemáticas del territorio. Este espacio funcionará como un jardín educativo sobre la flora regional y las prácticas de sostenibilidad ambiental.

El enfoque en la biodiversidad refuerza el posicionamiento de Cundinamarca como destino de turismo natural y responde a la necesidad de educar sobre la conservación de los recursos hídricos y forestales del departamento, que abastecen a buena parte de la región central del país.